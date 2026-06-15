La número tres del PSOE, Rebeca Torró, ha justificado el pago de los viajes a la ex militante socialista Leire Díez en que la persona que ocupa la secretaría de Organización del partido, que en ese momento era Santos Cerdán, no necesita autorización «para pagar el transporte a una periodista».

«Los secretarios de Organización no necesitan de una autorización de nadie para decidir si se le paga el transporte de una periodista o de cualquier persona que pueda venir a reunirse con ese secretario de Organización», ha detallado Torró durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Ejecutiva Federal.

«Otra cosa será lo que la justicia avance en ese caso judicial y si detrás de eso hay algún hecho contrario a la ley», ha aclarado la actual secretaria de Organización del partido.

En todo caso, Torró ha querido aclarar que «por supuesto que lo puede hacer» y que, si el número tres del partido «lo ordena», y lo hace «en base a la competencia de las secretarías y de la gerencia», entocnes «se puede ejecutar y eso es cumplir con la norma». «Yo creo que las cosas hay que tratarlas también con esa naturalidad», ha apostillado.

Estos viajes se pueden seguir autorizando de la misma manera. La única diferencia es que ahora se requiere la firma de dos personas, no sólo la de la secretaria de Organización. Todo ello se decidió después de que estallase el escándalo por la implicación de Cerdán, según los informes de la UCO, en la presunta trama de amaños de contratos públicos junto al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ayudante, Koldo García.

Fuentes del partido aclaran que «no es habitual pagar viajes», pero que «puede ser» que, por ejemplo, «un militante esté hablando para negociar una PNL y tenga que hacer una reunión en Bilbao». Es decir, costear desplazamientos a un militante de base que vaya a hacer un trabajo en nombre del partido: «Eso es normal».

A su vez, desde Ferraz también se afanan por defender que se puede «tener gente que colabora con la dirección» porque, en algunos casos, «tiene información» que pueda ser de interés para el partido.

Sin embargo, en esa misma línea defienden que siempre se ha hecho todo de forma legal y que no ha habido en ningún momento un comportamiento delictivo de la organización: «Lo único que puedo pensar es que la Ejecutiva no era consciente de eso».

Viajes pagados a Leire

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado que el Cerdán dio la orden de que «cualquier viaje» solicitado por Leire Díez «se tuviese por autorizado» y se sufragase con «los recursos del partido».

La Benemérita ha localizado seis desplazamientos en avión y en tren entre abril y agosto de 2024: a Bilbao, Zaragoza, Jerez de la Frontera y Santander.

Según el informe al que ha tenido acceso OKDIARIO, Leire fue acompañada en su viaje a Zaragoza del empresario Javier Pérez Dolset. Ambos están imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz como miembros de la cloacas del PSOE que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al entorno personal y político del presidente del Gobierno.

De ese modo, el PSOE ha venido a confirmar lo que concluía el escrito de la UCO. Y es que los agentes consideran probado que Cerdán «no requería de autorización alguna para la contratación de medios de transporte y alojamientos».

Gracias a ello, Cerdán, presuntamente, «habría ordenado verbalmente que cualquier viaje solicitado por la misma se tuviese por autorizado». «Así las cosas, Leire se comunicaba directamente con el personal de la Secretaría de Organización para que fuesen reservados los viajes que necesitaba, sin que sus peticiones necesitasen una ulterior supervisión», recoge el informe.

Según el documento elaborado por la Guardia Civil, el político socialista natural de Milagro (Navarra) «dio instrucciones verbales a su personal de apoyo para autorizar cualquier viaje solicitado por Leire Díez». Tanto es así que la conocida como fontanera del PSOE «se comunicaba personalmente con el personal de la Secretaría para, verbalmente o mediante WhatsApp, solicitar viajes que a su vez se encargaban a la agencia de viajes.»