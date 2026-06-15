El PP ve «un nuevo Aldama» en Leire Díez tras afirmar la fontanera: «Valgo más por lo que callo que por lo que digo»

Las declaraciones de Leire Díez afirmando que «valgo más por lo que callo que por lo que digo» no han pasado inadvertidas para la dirección del PP. Fuentes de Génova ya ven a la ex fontanera socialista y destacada integrante de las cloacas de Ferraz como «un nuevo Aldama» capaz de tirar de la manta llegado el caso, buscando beneficios procesales.

Las fuentes de la cúpula del PP hacen esta valoración, a modo de vaticinio, después de que Leire Díez se haya pronunciado en estos términos en una entrevista concedida al periódico El Diario Montañés. «Sé mucho más de lo que aparece en las agendas que se han podido llevar. Yo sé muchísimo más. Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Todo esto es una guerra mucho más profunda de lo que parece», ha contestado Leire Díez al ser preguntada sobre si teme ir a la cárcel.

Cabe recordar que tanto el ex ministro José Luis Ábalos, como su ex asesor Koldo García, implicados en el trama PSOE de la que también forma parte la cloaca de Leire, se encuentran actualmente en la cárcel de Soto del Real. La misma prisión por la que pasó el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ahora en libertad provisional. Leire Díez actuaba siguiendo órdenes de Cerdán en su guerra sucia contra el Estado, según los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Por su parte, el empresario Víctor de Aldama, acusado del cobro de comisiones durante la estancia de Ábalos en el Gobierno, también pasó por dicha prisión, si bien su colaboración con la Justicia ha sido clave hasta ahora para ir eludiendo la cárcel.

Preguntado este lunes en rueda de prensa en Génova sobre el último informe de la UCO sobre las cloacas, que confirma que Ferraz pagaba los viajes a Leire Díez, el portavoz del PP, Borja Sámper, ha denunciado que el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mintió cuando afirmó que la auditoría realizada por el PSOE no había hallado ninguna ilegalidad en sus cuentas.

«No sólo no eran correctas, sino que Leire Díez tenía barra libre para hacer uso de las cuentas de Ferraz. En el presidente del Gobierno, es indisociable la verdad de la mentira. Sánchez nos dijo que tenía las cuentas perfectas y ahora la UCO nos dice que no», ha subrayado Sémper.

Asimismo, al término del Comité de Dirección del PP, el también vicesecretario de Cultura ha enfatizado que esta semana le espera al Gobierno de Sánchez «un calvario judicial». «Hace mucho tiempo que el Gobierno no tiene agenda política ni agenda social, solo tiene agenda judicial», ha señalado.

Junto a ello, Sémper ha pedido a Sánchez que «acepte la realidad y convoque elecciones» para acabar con «este sinsentido», porque «le han pillado». «El búnker en el que se ha encerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad», ha advertido al jefe del Ejecutivo. «La única salida democrática es dar la palabra a los ciudadanos», ha apuntado, pidiendo elecciones anticipadas.

«Hipocresía oceánica»

Sémper también ha incidido en que el «muro se está resquebrajando» y «España está asistiendo al fin de una época» después de que «en una parte importante de la izquierda dirigente española palpitara durante muchos años una hipocresía oceánica», ha aseverado.

«La caja fuerte de Zapatero, la agenda de Leire y los mensajes de WhatsApp de Ábalos esconden algo más que joyas, corruptelas y excesos insoportables. Probablemente, no serán los más graves penalmente, pero demuestran el mayor ejercicio de hipocresía política de la España democrática», ha apostillado. «U

El portavoz del PP ha criticado aquí que tanto Sánchez como el ex presidente Zapatero «convirtieron la vida pública en una división permanente entre buenos y malos, decentes e indecentes, limpios y sospechosos».