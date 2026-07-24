El audio de la cloaca del PSOE informando a un imputado de su gestión con el nº 2 de García Ortiz: «Hay mimbres para que te absuelvan»

Jacobo Teijelo, el abogado imputado en el caso de las cloacas del PSOE, aseguró a Joaquín Parra, un empresario investigado en un fraude fiscal del sector de los hidrocarburos, que había mimbres para que fuera absuelto tras reunirse con el entonces número 2 de Álvaro García Ortiz Diego Villafañe en la sede de la Fiscalía General del Estado.

«¿Tú ves también a la causa mía posibilidades de absolución con lo que hay, con los mimbres que hay?», le preguntó Parra, a lo que Jacobo Teijelo contestó: «Yo creo que que sí, yo creo que sí, sobre todo con los que te estoy diciendo».

La conversación telefónica entre ambos se produjo semanas después de que Jacobo Teijelo visitase con Leire Díez la Fiscalía General del Estado en los meses de marzo y abril de 2025. Diego Villafañe le dijo al juez del caso de las cloacas que informó el entonces jefe del Ministerio Público Álvaro García Ortiz de esta reunión. Teijelo acudió a la misma acompañado de Leire Díez y se jactaron ante varias personas de tener mucha mano con la Fiscalía después de ese encuentro.

Uno de los empresarios a los que intentaron venderle la idea de que tenían muy buenas relaciones con la Fiscalía fue a Joaquín Parra. Las cloacas tuvieron con él numerosos encuentros en los que intentaban convencerle de que cambiara de abogado y que se abriese a pactar con la Fiscalía en un caso de fraude fiscal en el que estaba imputado.

«El problema es que lo que yo haría, como se hacen en tantos juicios, en el 80% de los juicios en España se hacen con acuerdos con el fiscal. Yo no soy parte de los acuerdos, pero en un caso como el tuyo sí, y dado que nadie más lo está haciendo en el tuyo, aprovecha el hueco y lo haces. Oiga, señora fiscal, mire, yo declaro todo esto, más esto, más esto y más esto. ¿Qué me da usted a mí con esto? ¿Me retira la acusación? ¿No me la retira? ¿Me da esto? ¿No me lo quita? Eso es lo primero que hacen», le recomendaba Jacobo Teijelo.

Y proseguía: «Lo primero que debe hacer tu abogado, el que sea, es lo que haría cualquier abogado de España. Cualquier abogado de España se iría a hablar con la fiscal a ver qué posibilidades tienes por la parte amistosa, por la parte amigable, por la parte de conformidades. Eso es lo primero que haría. Díselo a Choclán (su abogado), vete a hablar con la fiscal y dile que queremos llegar a un acuerdo, no te digo que lo hagas conmigo, te lo digo ya como amigo más que otra cosa».

Más reuniones con imputados

Joaquín Parra no fue el único imputado con el que contactaron. La cloaca también se reunió con Alejandro Hamlyn, otro investigado en un caso de fraude de hidrocarburos, para ofrecerle beneficios judiciales. Teijelo le habló de este encuentro a Parra en el audio que publica OKDIARIO.

«Hamlyn es un señor que está un poco de los jueces… A mí me dijo que tenía mucha información grabado, Balas, no sé cuántos todavía estoy esperando que me enseñe la primera. Y su abogado lo mismo, es un fantasma. Siempre dice que tiene mucha información, que lo tiene todo grabado, pero luego, la verdad, nunca aparece nada porque es un tío que está colgado de lo que está colgado y bueno, pues no se puede razonar con él, o sea, no se puede hablar», le explicó Jacobo Teijelo.

Teijelo ha sido imputado en el caso de las cloacas y es un abogado que ha ejercido la profesión en otras causas mediáticas. Una de ellas fue la de Sito Miñanco en la que también le explicó a Joaquín Parra que habían tenido reuniones con la Fiscalía para animarle a pactar con el Ministerio Público.

La UCO analiza dos nuevos audios

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están analizando dos nuevos audios de reuniones de Joaquín Parra con la cloaca que han sido aportados al procedimiento. El primero de ellos es una reunión en el despacho de Jacobo Teijelo en la que estaba Joaquín Parra y su hijo, Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Teijelo. La cloaca presumió en este encuentro de tener control en la Fiscalía. El segundo audio que ya analizan los agentes de la Guardia Civil es esta conversación telefónica entre Jacobo Teijelo y Joaquín Parra que publica OKDIARIO. Durante 47 minutos, Teijelo trata de convencer a Parra de cómo debe enfocar su defensa.