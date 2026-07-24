Barrachina: «Toni Pérez y Vicent Mompó son mis hermanos, tenemos una relación buenísima»

Vicent Mompó y Toni Pérez son los presidentes, respectivamente, de las diputaciones de las provincias de Valencia y Alicante. Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, define a ambos como sus «hermanos», porque la sintonía entre los tres es total: «Tenemos una relación buenísima», destaca Marta Barrachina. Además, destaca Marta Barrachina también que: «Asuntos comunes es obvio que tenemos, porque los tres tenemos la suerte de ser presidentes del partido en nuestras provincias y además la suerte de ahora mismo ser los tres presidentes de Diputación». Explica, además, su cariño hacia ambos porque «ya llevamos mucho trabajo hecho y mucho recorrido».

PREGUNTA. Usted tiene como compañeros presidentes de Diputación en la Comunidad Valenciana a Vicent Mompó, en la de Valencia, y a Toni Pérez, en la de Alicante. ¿Qué tal su relación con ellos? ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Se reúnen, hablan, comentan cosas? ¿Tienen asuntos comunes?

RESPUESTA. Asuntos comunes es obvio que tenemos, porque los tres tenemos la suerte de ser presidentes del partido en nuestras provincias y además la suerte de ahora mismo ser los tres presidentes de Diputación. Son, como yo les llamo, mis hermanos de la Comunidad. Al final, la Comunidad somos una gran familia. Ellos son mis hermanos. Yo los llamo cuando necesito algo; ellos también. Sí que es verdad que, al final, cada provincia tiene su idiosincrasia. Cada uno tiene unas necesidades. Nosotros somos la provincia más pequeña, con menos ciudades grandes. Ellos tienen muchas más. Siempre me dicen que aquí la Diputación tiene todavía más sentido que en sus provincias. Es obvio que tenemos una relación buenísima. Que yo los quiero mucho a los dos porque ya llevamos los tres mucho trabajo hecho y mucho recorrido. Y sobre todo, ese colofón de poder llegar a la Administración después de todo el trabajo que hicimos previo a las anteriores elecciones.