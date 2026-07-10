Mompó desliza que la sintonía de las direcciones provinciales del PP es «total» pero no nombra a Llorca

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha deslizado este viernes que la sintonía entre las direcciones provinciales del PP en este territorio es «total», sin nombrar en ningún momento al actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, a quien Génova no ha ratificado a fecha de hoy como candidato en la Comunidad Valenciana, a pesar de que tanto el presidente y líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, como el secretario general, Miguel Tellado, han visitado la Comunidad Valenciana en estas últimas semanas y han tenido sobradas ocasiones para hacerlo. Pero no lo han hecho.

Una cuestión sobre la que, según la fuente, el relato es que la designación y ratificación de los candidatos autonómicos de toda España será en septiembre y que hasta entonces no habrá novedad. O bien, en que Génova tiene dudas. Porque lo que busca el PP es un candidato que llegue o se acerque al 40% de los votos. No existe la más mínima duda sobre el triunfo del PP en la Comunidad Valenciana. Pero no se quiere dar la imagen de que la izquierda gana terreno ni que toma el mando en ninguna de las tres provincias.

Y esta es una cuestión que preocupa mucho en Génova. Porque la valenciana es la única autonomía en la que Sánchez alberga alguna esperanza, infundada pero esperanza, de instalar un gobierno de la izquierda.

A Pérez Llorca se le reconoce en Génova que ha cumplido con el triple mandato que recibió cuando accedió a presidir el Consell: gobernar para todos, llevar a cabo la reconstrucción y devolver la estabilidad al territorio. Y se le reconoce, también, que ha sido capaz de obtener el apoyo de Vox para sacar unos presupuestos para este año 2026, además de un perfil transversal y moderado. Pero no acaba de arrancar de cara al electorado.

A nivel interno en la Comunidad Valenciana, lo que los presidentes provinciales reclaman a Pérez Llorca es que se cumpla el acuerdo que resolvió la salida de Carlos Mazón, que es que sea él quien dé un paso al lado y que el presidente del PP en la provincia de Valencia, el citado Vicente Mompó, sea el candidato.

Génova no es ajena a todo ello. Conoce sobradamente a Vicente Mompó. Al que valora tres gestos. Uno, que se convirtiera en el principal escudero de Carlos Mazón tras la DANA. Y que en lugar de alejarse del ex presidente diera un paso al frente para «arrimar el hombro» en las jornadas más oscuras para los populares tras la riada.

Dos, que se erigiera en catalizador del partido en la provincia de Valencia y en motor de unión de todo el PP valenciano, con un acto de 1.300 personas hace unos días en Gandía: «¿Qué político valenciano es capaz de reunir a tanta gente?», se preguntaban la semana previa a ese acto, en círculos políticos valencianos.

Tres, el que ha pasado más desapercibido, que llevara al cuartel general del clan valenciano de mayor influencia en el PSOE, Gandía, el acto de reivindicación de las infraestructuras ferroviarias frente al Gobierno de Sánchez.

Es en Gandía donde se librará la madre de todas las batallas electorales en los próximos comicios. Si el PP gana en Gandía triunfará holgamente en la Comunidad Valenciana y destrozará las estructuras socialistas para varios años. Y Mompó, lejos de dirigir las operaciones desde Valencia, se puso al frente sobre el terreno.

Este jueves, en un acto en Valencia, repleto de dirigentes autonómicos del PP valenciano y con Miguel Tellado en el auditorio, Pérez Llorca hizo referencia a que fue él quien tuvo la «ocurrencia» de que para el PP gobernar la Diputación de Valencia era posible, como finalmente sucedió. Algo que incomodó a Mompó, que preside esa institución.

Y este viernes, el presidente provincial del PP en Valencia es quien ha mencionado la sintonía entre las tres direcciones provinciales, pero se ha dejado a Pérez Llorca. Un mensaje muy claro en un tiempo muy complicado.