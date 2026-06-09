Mompó despierta la admiración del PP: «¿Qué político valenciano es capaz de reunir a tanta gente?»

El presidente del PP provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha despertado la admiración en el seno del PP tras poner en marcha un acto que se celebrará el próximo día 20 de este mes de junio en Sueca (Valencia) y que será el de mayor concentración de asistentes de una formación política desde la DANA en tierras valencianas, con más de 1.000 asistentes. «¿Qué político valenciano es capaz de reunir a tanta gente?», se preguntan este martes también en círculos políticos valencianos, en una frase en la que se incluían los eventos organizados por otras formaciones.

Vicent Mompó Aledo nació el 13 de junio de 1981. Por lo que el acto del próximo día 20 de este mes en Sueca se celebrará, exactamente, una semana después de su cumpleaños. Es un político valenciano que gobierna en calidad de alcalde el pequeño municipio de Gavarda (1.036 habitantes), en la Ribera Alta, en la provincia de Valencia, desde 2011. En julio de 2020 fue elegido nuevo presidente del PP en la provincia de Valencia.

Arrebató la Diputación de Valencia al PSPV en la primavera de 2023, un paso indispensable para que el PP gobernara la Generalitat Valenciana. Y en esa institución gobierna, a su vez, en pacto con Ens Uneix (Nos Une), que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. Ens Uneix es el partido del ex presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez. El acuerdo evidencia la transversalidad de Vicente Mompó en una autonomía en la que todos los demás pactos de los populares han sido con Vox.

El perfil de Vicente Mompó ya era muy del agrado de Génova desde poco después de la DANA, donde, tras convertirse en el principal apoyo del ex presidente Carlos Mazón en los momentos más difíciles tras la tragedia, comenzó a atraer las miradas.

En una reciente entrevista, el pasado 9 de mayo, con OKDIARIO, dejó una frase que gustó y ha sonado mucho en Valencia desde entonces: «Las encuestas son importantes, pero más lo es gestionar bien y estar a pie de calle al lado de la gente» y que sintetiza como ninguna otra su pensamiento político.

En concreto, lo que dijo entonces Vicente Mompó fue que «A mí me gusta más hacer políticas mirando a los ojos de la gente, pensando en los problemas reales y trabajando la calle. Yo creo que la mejor encuesta es esa. Los alcaldes lo tenemos muy claro. Es pisar la calle, hablar con nuestras vecinas y vecinos, que nos trasladen sus inquietudes. Ahí es donde percibes la sensación de lo realmente importante y donde percibes, también, sus problemas reales. A partir de ahí, tener demoscópicamente datos es importante. Pero lo realmente importante es gestionar bien y estar a pie de calle, al lado de nuestra gente».