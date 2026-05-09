Vicente Mompó (PP): «Feijóo está centrado en lo realmente importante, el cambio que necesita España»

Vicente Mompó es presidente del PP en la provincia de Valencia. El PP está encabezado en la Comunidad Valenciana por una Gestora que preside Juanfran Pérez Llorca desde la marcha de Carlos Mazón, a finales de 2025. A un año de elecciones, Vicente Mompó explica que «aspiramos a elegir a nuestros líderes», pero recuerda que una decisión de la trascendencia de un congreso regional «tiene que tomarla la dirección nacional». Recuerda Vicente Mompó que Alberto Núñez Feijóo, al frente de la dirección nacional del PP, «está centrado en lo realmente importante, el cambio que necesita España». No obstante, advierte también que hay que «hacer el trabajo pertinente para que cuando lleguen los procesos importantes, que son los electorales, no estemos abordando los procesos internos» del partido.

PREGUNTA.- A un año de las elecciones, el PP de la Comunidad Valenciana está dirigido por una Gestora. ¿No está llegando el momento de afrontar un proceso interno para restaurar una presidencia al uso?

RESPUESTA.- La Gestora es un órgano competente. Es verdad que, al final, aspiramos todos a elegir a nuestros líderes. Pero también es verdad que es una decisión que tiene que tomar la dirección nacional. Y la dirección nacional yo creo que está en lo realmente importante, que es que España necesita un cambio. Necesitamos que Alberto Núñez Feijóo llegue al Gobierno y que, para cuando llegue ese momento, se estén produciendo procesos, ahora mismo, que también son mucho más importantes que los procesos internos. En Andalucía va a haber unas elecciones muy importantes también para el Gobierno de España. Y lo que es importante para España también lo es para la Comunidad Valenciana. Entiendo perfectamente que estamos centrados en lo importante. Después, tiempo habrá para que la dirección nacional tome sus decisiones. Y estoy seguro que, como partido democrático que somos, tomarán las mejores decisiones para la Comunidad Valenciana y para España.

P.- ¿Desde la perspectiva valencianista, sería aconsejable efectuar ese proceso de renovación de la dirección del PP valenciano ahora, a principios de otoño o después de elecciones?

R.- Como presidente del partido, estoy obligado a respetar las competencias de cada uno. Entiendo que, en este caso, la dirección nacional analizará, priorizando lo que realmente es importante, que es estar a la altura de los valencianos y priorizar los problemas reales, que no son los internos. También es verdad, y estoy seguro de que así será, hacer el trabajo pertinente para que cuando lleguen los procesos importantes, que son los electorales, no estemos abordando los procesos internos. Pero es una decisión que no me preocupa. Estoy convencido de que haremos lo que mejor sea para la Comunidad Valenciana, porque insisto, las vecinas y vecinos de nuestro territorio no entenderían que estuviésemos peleando por cosas internas y no nos vieran preparados para resolver los problemas que realmente son importantes.