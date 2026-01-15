El mensaje de Pérez Llorca en su estreno al frente del PP valenciano: «Estamos para dar soluciones»

El nuevo líder del PP valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, ha lanzado este miércoles claros mensajes en el transcurso de la primera reunión de la comisión transitoria aprobada por Génova el pasado 22 de diciembre. Esa reunión ha cerrado de facto la transición del PP valenciano tras la salida de Carlos Mazón. El primero de los citados mensajes es que en la formación están «para dar soluciones». Y el segundo, en sintonía con la reciente Interparlamentaria de los populares de Alberto Núñez-Feijóo en Galicia, es que el partido que lidera las encuestas tanto en el Estado español como en la Comunidad Valenciana debe estar, también, centrado «en lo importante». Así se ha manifestado Pérez Llorca en esa primera reunión de la denominada comisión transitoria del PP valenciano.

La denominada comisión transitoria del PP Comunidad Valenciana se ha estrenado con una reunión celebrada en la sede de la calle Embajador Vich, en Valencia. Se trata de una Gestora que fue aprobada en el transcurso de la Junta Directiva Nacional celebrada el pasado 22 de diciembre y que conforman 32 miembros. Algunos, tan destacado como la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Macarena Montesinos o el portavoz del PP europeo, Esteban González Pons. Este último, al frente del comité electoral. Y, también, Eduardo Dolón, alcalde de la quinta ciudad de la Comunidad Valenciana, que dirige el Comité de Derechos y Garantías.

Esa comisión transitoria está liderada, como se ha dicho, por Pérez Llorca. El secretario general es Carlos Gil Santiago, alcalde de Benavites, un municipio de algo más de 650 habitantes ubicado en la comarca valenciana del Campo de Murviedro y diputado en el Congreso y guarda una excelente relación, entre otros, con el presidente de la Diputación de Valencia y del PP en esa provincia, Vicente Mompó. El coordinador de la comisión transitoria es Juan Carlos Caballero, portavoz y número 2 de facto del PP de la ciudad de Valencia, que lidera la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. Pérez Llorca, Carlos Gil y Juan Carlos Caballero conforman, de facto, la cúpula de este nuevo PP valenciano.

Cuenta, además, con 19 vocales entre los encuentran, por ejemplo, la mencionada Macarena Montesinos, la portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, Laura Chuliá; Consuelo Maluenda, que es la jefa de Gabinete de Toni Pérez, el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP provincia de Alicante; el conseller de Presidencia del propio Pérez Llorca, José Díez; la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, muy reforzada por Pérez Llorca en la nueva etapa del Consell, o el también vicepresidente del Consell, Vicente Martínez Mus. Este último, en claro ascenso orgánico e institucional tras su enorme tarea de gestión en la reconstrucción tras la DANA.

La comisión transitoria se ha estrenado en Valencia con mensajes muy claros. El primero, el lanzado por Pérez Llorca, que ha marcado línea de trabajo: «Estamos para dar soluciones valencianos, centrados en lo importante». Un mensaje en consonancia con el espíritu de la última Interparlamentaria del PP de Alberto Núñez Feijóo, recién celebrada en Galicia.

Otro, que el PP valenciano es, en palabras de Pérez Llorca «el proyecto político más amplio y que mejor representa a la sociedad». Y tres, que los populares valencianos tienen ante sí y hasta la primavera de 2027 un «reto apasionante» que afrontan «unidos, con las ideas claras» y sabiendo que se trata de la formación política «con mayor apoyo social». Un proyecto de gestión y resolución de los problemas de los valencianos, pero también un punto de arranque para las elecciones autonómicas que tendrán lugar en menos de 17 meses (mayo de 2027).