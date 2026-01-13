El Consell rechaza el modelo de financiación pactado por Sánchez con el independentista Junqueras

El Gobierno valenciano no apoyará el nuevo modelo de financiación autonómica de Pedro Sánchez y el independentista catalán Oriol Junqueras. Así se desprende de las manifestaciones efectuadas este martes a las puertas de la Diputación de Alicante por el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca y que pueden escucharse en el vídeo que ilustra esta información.

Pérez Llorca, en línea con la Plataforma Para Una Financiación Justa, de la que forman parte sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos, pero que los socialistas abandonaron, ha reclamado la condonación de la deuda histórica de la Autonomía fruto de la infrafinanciación sufrida hasta ahora y que asciende a unos 40.000 millones de euros.

Y, también, el fondo de nivelación transitorio que equipare a la Comunidad Valenciana con los territorios mejor financiados hasta que el nuevo modelo sea acordado con todas las autonomías y no sólo con el independentismo catalán. Pérez Llorca, no obstante, ha adelantado también que el modelo pactado por Sánchez con el separatismo catalán no tiene visos de aprobarse.

Con el sistema de financiación autonómica actualmente vigente, la Comunidad Valenciana es la peor financiada de cuantas componen el Estado español. Sencillamente, cada valenciano aporta más de lo que recibe del Estado. Pero, el propuesto por el acuerdo unilateral de Sánchez con el inhabilitado Junqueras no habría ni fondo de nivelación ni condonación de la deuda histórica. Es decir, no se solucionaría la infrafinanciación histórica que sufre la Comunidad Valenciana.

La pasada semana, Sánchez y Junqueras sellaron un acuerdo de financiación de 4.700 millones de euros anuales para Cataluña al que podrán sumarse otras Comunidades. Pero, ni Junts, en Cataluña, ni el PP, ni algunos líderes socialistas, ni Vox le ven ventajas a ese nuevo sistema. Para la Comunidad Valenciana serían 3.669 millones de euros. Pero, como se ha reiterado, no hay fondo de nivelación ni tampoco condonación de la deuda histórica.

Este martes, Pérez Llorca ha sido muy claro: «La intención del Gobierno, con esta nueva propuesta de financiación, no es querer arreglar el problema. Lo que pretende es dividirnos otra vez a los españoles, polarizar». Y ha agregado, en este mismo sentido, que: «Yo creo que se tiene que apoyar un sistema de financiación que sea justo para todos los españoles. Y que sea justo para todas las Comunidades Autónomas».

El presidente valenciano ha destacado que: «En la medida que se plantea un plan de financiación donde vemos que hay Comunidades perjudicadas y donde vemos que se da un trato de favor a otra, ya está afectando a la justicia que tiene que haber en este reparto de fondos» entre todas las Autonomías.

En palabras de Pérez Llorca, lo «lógico» sería que cuando se pretende negociar un plan de financiación «se llamase a los presidentes autonómicos. Y no al secretario general o presidente de un partido independentista», en clara referencia a Junqueras, «para pactar eso». Por lo que: «Eso, ya, nace mal».

En consecuencia, Pérez Llorca ha afirmado que es «muy difícil apoyar ese sistema de financiación». Además, ha agregado que el citado modelo «en ese sentido y de modo global no es bueno». Y, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana: «Tampoco lo es».

Tal como ha explicado el President Llorca, para la Comunidad Valenciana, el modelo de financiación pactado por el socialista Sánchez y el independentista Junqueras no es bueno: «Primero, porque no tiene visos de aprobarse. Y, porque mientras se debata, si es que va a haber debate, vamos a seguir sin tener ese fondo de nivelación transitorio que pedimos desde hace tiempo».

Pérez Llorca ha recordado que él es un presidente que vela por el consenso». Y, en la Comunidad Valenciana, «ha habido un consenso entre sindicatos, Patronal y partidos para exigir siempre un modelo de financiación bueno para la Comunidad Valenciana, una condonación de la deuda y un fondo de nivelación. Y, sobre la deuda y el fondo de nivelación no hay mención ninguna». Llorca ha sentenciado que «no seré yo quien rompa el consenso» sobre esas dos exigencias valencianas: «Y sin que esos principios estén sobre la mesa, nosotros no lo vamos a apoyar».