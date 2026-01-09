Oriol Junqueras, líder de ERC, ha forzado al Gobierno de Pedro Sánchez a elaborar un nuevo sistema de financiación autonómica ‘singular’ para Cataluña que, según sus palabras tras la reunión en Moncloa con Sánchez, le reportará a la comunidad autónoma «4.700 millones» extra. Junqueras ha insistido en el argumento de que Cataluña está infrafinanciada y tiene que recibir más dinero de la Administración central, pero el Gobierno catalán de Salvador Illa ha admitido públicamente que el sistema de financiación vigente ya le aportó 4.569 millones de euros extra en 2024.

Así lo señaló la consejera de Economía de la Generalitat, Alicia Romero, en la presentación del cierre de la liquidación de 2024 del Presupuesto de la Generalitat. Romero explicó que el modelo de financiación le había reportado a las arcas autonómicas 4.569 millones de euros extra, un 18,1% más, mientras que los ingresos por los impuestos propios y cedidos subieron un 11%, generando un extra de 555 millones.

Ahora, según señaló Junqueras y a la espera de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explique este viernes la letra pequeña del acuerdo entre las dos partes —y que impondrá al resto de comunidades autónomas— se va a poner en marcha un nuevo sistema de financiación que le va a reportar 4.700 millones extra a Cataluña. «Para hospitales y escuelas», ha dicho el líder de ERC, socio del Gobierno en el Congreso.

Fuentes de Hacienda no han confirmado de momento el dato, pero sí han señalado que habrá más recursos para todas las comunidades autónomas.

El plan inicial del Gobierno y ERC, modificado en parte en 2025 por un acuerdo entre la Administración central y el Gobierno autonómico de Illa, suponía otorgar a Cataluña una especie de cupo vasco: gestión de todos los impuestos que se generan en la región y una aportación a las arcas centrales en concepto de solidaridad.

Según Junqueras, además de arrancar esos 4.700 millones extra, Sánchez ha accedido también a aplicar el principio de ordinalidad, es decir, que Cataluña sea la tercera receptora de fondos nacionales al ser la tercera región que más aporta en estos momentos a la caja común.

De acuerdo a los datos de recaudación tributaria de 2024, en Cataluña los ingresos netos por impuestos nacionales fueron casi 57.200 millones de euros, un 6,8% más que en 2023. Se trata del IRPF, el IVA, Sociedades, impuestos especiales… En Cataluña se recaudó el 19,4% del total del país. En Madrid se recaudaron 130.400 millones de euros, el 44% del total de España.

Si finalmente el acuerdo firmado da ese derecho a Cataluña, las arcas centrales perderán esos 57.200 millones para pagar pensiones, paro y el resto de prestaciones sociales, además de ayudar a financiar los servicios públicos de otras regiones.

Tras la modificación del pacto inicial entre PSOE y ERC, el ritmo de cesión de la recaudación de los impuestos se moderó, dejando para el principio el IRPF y el Impuesto de Matriculación. También se extendió a todas las regiones que quisieran implantar una Agencia Tributaria autonómica para gestionar los mismos impuestos que Cataluña.

El PP ha puesto el grito en el cielo tras la reunión de Sánchez con Junqueras de este jueves. Su portavoz de Hacienda, Juan Bravo, ha señalado que «sorprende que dos partidos que se dicen de izquierdas hayan acordado que el que más tiene va a recibir más, cuando el sistema de España que hemos acordado el conjunto de españoles y recoge la constitución es el de solidaridad. Los que más tienen ayudan a los que más dificultades tienen. Eso lo acaban de romper», ha dicho.

Bravo ha subrayado además «que esto es un caso claro de corrupción política porque utilizan el dinero de todos los españoles para comprar los votos, para que Sánchez siga siendo presidente del gobierno de España y para que Illa siga siendo presidente de la Generalitat. Porque si se acercan ustedes al programa electoral del PSOE, no encontrarán ni financiación singular, ni condonación, ni nada parecido».

El PP votará en contra, por tanto, de este sistema de financiación, que debe ser aprobado en el Congreso, donde Sánchez no tiene mayoría sin Junts. El partido de Carles Puigdemont ya ha dicho que lo rechazará.