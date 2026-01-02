Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ultima con los dirigentes catalanes independentistas el traspaso de la recaudación y gestión del 100% de los impuestos para principios de este año, el llamado cupo catalán, lo que sacará a Cataluña del régimen fiscal común y romperá la solidaridad entre regiones, otro informe viene a desmentir las quejas de los gobernantes de la región.

Según un reciente estudio de Fedea, hay seis comunidades autónomas que han recibido menos financiación por habitante que Cataluña, que basa en un injusto sistema de financiación autonómica su reclamación de gestionar en solitario todos los impuestos que allí se recaudan.

Se trata de Andalucía, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Estas seis regiones están por debajo de Cataluña en financiación recibida por habitante en 2023, último año con datos de acuerdo al informe de Fedea.

Además, de acuerdo a la evolución de esta financiación por habitante realizada por Fedea, en el caso de Madrid la financiación va siendo cada vez peor, alejándose de la media nacional, mientras que en el caso de Cataluña avanza hasta superar a la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso.

En 2014, en plena crisis económica y cuando gobernaba Mariano Rajoy, Cataluña estaba por debajo de la media nacional y marcaba un 94,7% frente al 100% de la media nacional. Madrid estaba en ese momento en el 99%, por tanto también por debajo de la media nacional.

Pero una década después, Cataluña marca un 101,8% y Madrid sigue instalada en el 99%, siendo ésta una de las pocas regiones que está por debajo de la media total.

El informe de Fedea hace además otro análisis sobre la financiación autonómica recibida por cada región en el periodo 2002-2023. Se trata de la financiación por habitante corregida por subvenciones a los intereses de la deuda.

De acuerdo a esta clasificación, la financiación recibida por Cataluña es aún más a su favor ya que supone en 2023 el 105,3% -la media es el 100%-. Madrid, por ejemplo, marca un 96,3%. Murcia es la peor al estar por debajo del 95%.

Estas son las cifras de la financiación autonómica recibida por Cataluña, y en comparación con el resto de regiones, a las puertas de que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe el llamado cupo catalán, la cesión de la recaudación y la gestión del 100% de los impuestos generados en Cataluña -IRPF, IVA…-.

Ese acuerdo supondrá que Cataluña sale del régimen fiscal común, donde ya no están el País Vasco y Navarra, y paguen a la Administración central una cantidad pactada entre las dos partes en concepto de solidaridad entre regiones.

El resultado será que la Administración central tendrá menos dinero para financiar los servicios públicos en esas otras regiones, que se alejarán más de las comunidades más ricas. Para Madrid supondrá que será la única con Baleares que aporte dinero para el fondo regional común que busca equilibrar los servicios públicos en toda España.