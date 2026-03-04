Es histórico: están pagando 1 millón de euros por esta moneda que todos tenemos un casa

Una moneda de 25 pesetas acuñada en España lleva meses causando una gran revolución en internet. Los grandes devotos de la numismática andan detrás de una pieza que se puso en circulación por los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y por la que ahora se pide hasta un millón de euros. Conoce en este artículo todos los detalles sobre la moneda española por la que se pide un millón de euros en las principales casas de subastas.

El mundo de la numismática mueve muchos millones por la devoción que muchas personas le procesan a las monedas, medallas y hasta billetes antiguos. El auge de internet y las nuevas tecnologías también ha impulsado esta afinidad por lo antiguo gracias a las casas de subastas online. En ellas muchos ciudadanos que guardan tesoros los ponen a la venta con el objetivo de hacer el agosto.

Una de las piezas más codiciadas del mercado es una moneda de 25 pesetas que en 1990 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre puso en circulación con motivo de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Con esta cita, España se abrió al mundo y por ello sacó a la calle una moneda por la que ahora se pide hasta un millón de euros. Todo tiene que ver con un fallo en la acuñación de la pieza que hizo cambiar su color: en lugar de ser dorada, nació con un toque plateado que la convierte en única.

La moneda por la que se pide un millón de euros

«Moneda de 25 pesetas 1990 plateada única Barcelona 92», dice el titular de la página de la casa de subastas eBay en el que se pide un millón de euros por esta moneda. Este coleccionista particular también deja claro que esta moneda nunca fue puesta en circulación.

En la misma página también se pueden encontrar otras monedas de 25 pesetas que se pusieron en circulación por los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y por las que ahora se piden hasta 3.600 euros. Esto habla de la importancia que tiene para los aficionados a la numismática una moneda con mucha historia para los españoles… y los ciudadanos del resto del mundo.

Características de la moneda

Hay que tener en cuenta que, con su perforado central, la moneda de 25 pesetas (cinco duros, como se llamaba en la época) fue, es y será una de las piezas con más carisma dentro y fuera de España. En el mundo es difícil encontrar una moneda perforada y, con la llegada del euro, esta ha adquirido aún más valor. De ahí se explica que se pidan cantidades ingentes por una moneda de este tipo.

Por lo que respecta a las características, en una parte de la moneda se puede ver a un lanzador de disco con el nombre del país y la fecha de acuñación, mientras que en la otra está fijado el valor de la moneda, el emblema de los Juegos Olímpicos y el lugar en el que fue acuñada. El material con el que se fabricó en su día es bronce de aluminio. Tiene un peso de 4,2 gramos, un diámetro de 19,5 milímetros y un grosor de 1,6.