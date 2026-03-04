La innovación se ha consolidado como la principal palanca de crecimiento de Heineken España, aportando casi dos millones de hogares incrementales y representando el 10% de la facturación de la compañía en 2025.

La cervecera lo ha puesto de manifiesto en la 11ª edición de Next Gate, el foro que reúne a sus clientes de Alimentación para anticipar tendencias y activaciones con las que dinamizar el lineal del canal.

A pesar de un contexto marcado por un consumidor más prudente y un cambio de hábitos, la categoría cervecera se mantiene como la bebida fría más consumida en España.

Innovación, esencial para Heineken

Con más de 50 lanzamientos en los últimos 15 años, la compañía refuerza su apuesta por productos, formatos y experiencias centrados en la moderación, los sabores y las nuevas ocasiones de consumo.

La innovación es, según la propia empresa, una de las palancas esenciales para seguir creciendo y aumentar su presencia tanto en hostelería como en Alimentación. Next Gate reunió a los clientes del canal con el objetivo de mostrar cómo las apuestas estratégicas de Heineken pueden atraer más compradores y dinamizar el negocio en 2026.

Motor de crecimiento

«España es un mercado clave y un modelo de referencia mundial para nuestra compañía», declaró Carmen Ponce, directora de Asuntos Corporativos, quien destacó que la empresa arranca el año con optimismo por los éxitos de 2025 y los proyectos en marcha. «En Heineken España creemos en la innovación como una palanca clave de crecimiento», añadió la directiva. El contexto sigue presentando dosis de incertidumbre, pero la confianza interna es sólida.

Iñaki Olazábal, director de Ventas a Alimentación, subrayó que la misión de la compañía es que la innovación llegue de verdad al consumidor: que no se quede en concepto, sino que se vea, se pruebe y se elija en tienda.

«La distribución y la activación son clave, y gracias a la estrecha colaboración con nuestros clientes conseguimos que cada lanzamiento esté disponible, visible y genere negocio», señaló Olazábal. Next Gate nace precisamente con ese propósito: un espacio donde se anticipan tendencias y se muestra cómo las novedades pueden generar más crecimiento.

Sin alcohol, al frente

La moderación lidera la transformación de la categoría cervecera: en 2025, las variedades sin alcohol o bajas en graduación representaron el 14% del consumo total de cerveza en España, el porcentaje más alto de Europa, y el 25% de todas las cervezas sin alcohol consumidas en el continente se bebieron en nuestro país.

Heineken España lidera el segmento Low & No con un portfolio de cuatro marcas clave: Heineken, El Águila, Amstel y Cruzcampo. Innovaciones como Heineken 0.0 o El Águila Sin Filtrar 0,0 han contribuido decisivamente a ese liderazgo.

Destaca la fortaleza de El Águila, cuya icónica identidad le ha permitido multiplicar por nueve su volumen en cinco años. El Águila Sin Filtrar 0,0 siguió los buenos resultados del año anterior, alcanzando a más de 318.000 hogares en 2025. La moderación se consolida así como el gran eje de transformación de la categoría, con España como referencia europea indiscutible.

Sabores y nuevas ocasiones

Junto a la moderación, ganan peso los perfiles más refrescantes y suaves, así como nuevas ocasiones de consumo que amplían el alcance de la categoría también entre adultos más jóvenes cuyos paladares están cambiando el rumbo del sabor.

La preferencia se desplaza hacia cervezas con limón o cítricos y lagers suaves, fortaleciendo las mezclas y radlers, segmento en el que la compañía acumula amplia experiencia y lidera el crecimiento. La innovación de Heineken abarca así tanto las tendencias de salud como las de sabor, respondiendo a consumidores cada vez más diversificados.

Ladrón no corre, vuela

Dentro del universo de bebidas alternativas, Ladrón se ha consolidado como la marca que está transformando el segmento con presencia en dos categorías complementarias.

Ladrón de Manzanas es el líder absoluto del cider en España, con presencia en 11.000 puntos de venta de hostelería, mientras que Ladrón de Verano —tinto de verano con un toque extra de cítricos— se ha situado entre los diez mejores lanzamientos en bebidas de 2025. Esta propuesta ha alcanzado 6.000 puntos de venta con barril y 7.000 con botella retornable, y en Alimentación se ha posicionado como la segunda lata más vendida de su categoría.

Ladrón sin alcohol

La familia Ladrón ha incorporado también su versión sin alcohol, dando respuesta a la tendencia creciente hacia la moderación sin renunciar al sabor. Esta ampliación refuerza la capacidad de la marca para acompañar nuevas ocasiones y atraer consumidores que buscan alternativas más refrescantes y accesibles.

La innovación continúa siendo el principal motor de crecimiento de Heineken España de cara a 2026, un año en el que la compañía prevé mantener el ritmo de lanzamientos que la ha convertido en referente del sector cervecero.

Energía 100% renovable

La apuesta de Heineken España por la innovación va más allá del producto y el portfolio: la compañía se ha convertido también en la primera gran cervecera en elaborar todos sus productos exclusivamente con energía 100% renovable, tanto eléctrica como térmica.

Para lograrlo ha movilizado 80 millones de euros junto a socios como Iberdrola, Engie y CSIN, transformando sus cuatro fábricas de Sevilla, Jaén, Valencia y Madrid. El hito adelanta en cinco años los objetivos energéticos fijados por la propia matriz del grupo a nivel global.

Entre las instalaciones más destacadas figura la mayor planta termosolar de uso industrial de Europa, puesta en marcha en Sevilla de la mano de Engie, y la mayor planta termosolar de categoría Fresnel del mundo para uso industrial, en Quart de Poblet, Valencia.

A estas infraestructuras se suma una planta de biomasa en Jaén que utiliza restos de poda de olivar local, impulsando la economía circular de la región. España se convierte así en el primer mercado del grupo a nivel mundial en alcanzar la neutralidad en carbono en producción, con la mirada puesta en ser cero emisiones netas en toda la cadena de valor en 2040.