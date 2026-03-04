Santander UK ha informado de su intención de nombrar a Nicola Bannister como nueva consejera delegada de TSB, en sustitución de Marc Armengol, que previsiblemente será el nuevo consejero delegado de Banco Sabadell, según el comunicado publicado por la entidad.

Santander alcanzó un acuerdo con Banco Sabadell en julio de 2025, en plena OPA de BBVA sobre la entidad catalana, para adquirir TSB. Está previsto que la operación se cierre en estos primeros meses de 2026, sujeta a la aprobación regulatoria.

Así, Santander UK ha decidido que Bannister asuma el rol de CEO, nombramiento sujeto a aprobación regulatoria, una vez que se complete la adquisición de TSB.

Santander UK

A su vez, el cierre de la operación supondrá la incorporación de Armengol, actual consejero delegado de TSB, al Grupo Sabadell como nuevo CEO, en sustitución de César González-Bueno. Este último nombramiento también está sujeto a autorización regulatoria.

Bannister entró en TSB en 2022 y es miembro del comité ejecutivo de la todavía filial británica de Sabadell desde 2024. Además, ha estado liderando la transición empresarial de TSB desde que la adquisición fue anunciada en julio de 2025.

Santander señala que Nicola Bannister cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, trabajando en seguros, inversiones, banca minorista y banca de empresas. Antes de unirse a TSB, trabajó en Lloyds Banking Group durante más de dos décadas en diversos puestos de liderazgo, incluyendo los de directora de cobros y directora de red de Lloyds y Bank of Scotland.