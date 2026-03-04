El país que nadie conoce en España pero que es el favorito de los portugueses: comes por 5 euros y duermes por 10

Albania es uno de esos países que rara vez aparece en las guías turísticas tradicionales, pero que está conquistando a los viajeros por su autenticidad, belleza y, sobre todo, su increíble relación calidad-precio. Los portugueses lo han descubierto, y ahora son cada vez más los que se aventuran a explorar sus paisajes, playas y cultura sin gastar una fortuna. De hecho, este país balcánico ha sido calificado como «el más barato de Europa».

En muchos restaurantes, podrás disfrutar de platos locales que combinan ingredientes frescos, como carnes, quesos, y aceites de oliva, todos a precios muy asequibles. Además, los precios de las bebidas también son sorprendentemente bajos, con cervezas locales que pueden costar desde sólo 1 euro. Asimismo, este país ofrece una hospitalidad genuina, un paisaje que enamora y una cultura rica que se mezcla de manera única con la tradición mediterránea y los toques característicos de los Balcanes.

Albania, el país de moda en 2025

Albania, un pequeño país enclavado en la península balcánica, ha sido históricamente uno de los destinos más desconocidos en Europa. En comparación con otros países europeos, ofrece una experiencia única con un coste de vida mucho más accesible, lo que lo convierte en un destino ideal para aquellos que buscan unas vacaciones económicas pero llenas de experiencias enriquecedoras.

Cuenta con una rica herencia histórica que se refleja en sus antiguos pueblos, monumentos, y sitios arqueológicos. Uno de los destinos más recomendados es Berat, conocida como la «ciudad museo» debido a su arquitectura otomana en perfecto estado e conservación. Otros lugares imprescindibles incluyen la ciudad de Gjirokastër, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la capital Tirana, donde la modernidad y la tradición se entrelazan en cada rincón.

Los Alpes Albaneses, con sus montañas cubiertas de nieve, son otro atractivo para los amantes del senderismo y la naturaleza. Aquí, los viajeros pueden explorar rutas de montaña, descubrir lagos ocultos y disfrutar de paisajes vírgenes que parecen sacados de una postal. Sin lugar a dudas, un paraíso para quienes buscan alejarse de las multitudes y sumergirse en la naturaleza.

Una de las razones por las que muchos viajeros se sienten atraídos por Albania es la hospitalidad de su gente. Los albaneses son conocidos por su amabilidad y disposición para ayudar, incluso si no hablan inglés. Esta calidez humana hace que viajar por este país sea una experiencia única.

Precios

Albania se ha consolidado como uno de los destinos más económicos de Europa, ofreciendo una excelente relación calidad-precio para los viajeros. En cuanto a alojamiento, es posible encontrar habitaciones en pensiones o pequeños hoteles desde solo 10 euros por noche, lo que lo convierte en una opción muy accesible en comparación con otros países europeos. Si prefieres algo más lujoso, incluso los precios de los hoteles de tres estrellas oscilan entre 30 y 50 euros por noche.

En cuanto a la gastronomía, comer fuera es sorprendentemente barato. Un menú completo con entrante, plato principal y bebida puede costar alrededor de 5 euros en restaurantes locales. Las cervezas locales se venden desde 1 euro, lo que hace que disfrutar de una buena comida o una bebida no sea un gasto significativo. Los mercados también ofrecen productos frescos como carnes, quesos y aceites de oliva a precios accesibles.

El transporte público en Albania es igualmente económico. Los billetes de autobús dentro de las ciudades cuestan menos de 1 euro, y el alquiler de coches puede rondar los 20-30 euros al día.

Lugares de interés

Albania es un destino fascinante lleno de historia, cultura y paisajes naturales impresionantes. Estos son los lugares más recomendados para visitar: