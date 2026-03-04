Condenada a 20 años por abandonar a su hijo recién nacido en la papelera de su baño en Alcoy donde murió

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de prisión por un periodo de 20 años a una mujer por abandonar a su hijo recién nacido en la papelera del baño de su domicilio en Alcoy (Alicante) tras haber dado a luz allí. El bebé murió. La sentencia ha sido dictada sin necesidad de constituir un jurado popular, después de que la Fiscalía y la defensa llegaran a un acuerdo. La mujer ha confesado ser autora de un delito de asesinato con agravante de parentesco y ha aceptado la pena de 20 años que solicitaba la Fiscalía.

Los hechos se produjeron el 25 de agosto de 2024 y según consta en la sentencia, la mujer, mayor de edad y sin antecedentes penales «alumbró a un bebé con vida y lo introdujo vivo, junto con los restos de material biológico de su gestación y parto, en una papelera que había en el cuarto de baño, abandonándolo a su suerte».

Luego, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario, pero, según consta también en la sentencia, no avisó a los sanitarios «del abandono del neonato». Y no fue, hasta horas después cuando lo confesó. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio de la mujer. En la papelera, encontraron el cadáver del bebé. Murió, según consta también en la sentencia, entre las 21:00 y las 23:00 del día 25 de agosto de 2024. La fecha en que ocurrieron los hechos.

Contra la sentencia que condena a 20 años de prisión a la mujer, por un delito de asesinato con grado de parentesco, no cabe recurso. Porque ha sido declarada firme.

Se da la circunstancia de que, en 2022, tal como publicó entonces OKDIARIO, agentes de la Guardia Civil detuvieron a otra mujer por la muerte de su hijo, también recién nacido, en un pueblo de Valencia. El cadáver del bebé fue hallado por los propios padres de la detenida. Estaba en el interior de un armario de la habitación de su hija.