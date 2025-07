Prisión para la madre acusada de matar y descuartizar a su bebé en Madrid

Erika Beatriz, la madre de Vallecas (Madrid) acusada de matar, descuartizar y tirar a la basura los restos de su bebé recién nacida, ha sido enviada a prisión provisional acusada de un delito de asesinato .

La mujer ecuatoriana de 37 años fue detenida por la Guardia Civil en su piso de Vallecas la tarde del día 2 de julio. Hacía tiempo que los guardias habían ubicado la zona donde los restos de la bebé fueron arrojados a los contenedores de basura que luego terminaron en el vertedero de Loeches.

Fue una de las trabajadoras del centro de reciclaje de Loeches (Madrid) quien encontró el pasado 12 de diciembre de 2024 parte de los restos de la recién nacida en una zona de la aguja de prensado.

La bebé murió asfixiada

La Guardia Civil rastreó durante días el vertedero en busca de más restos de la víctima y finalmente consiguieron ubicar el barrio de Madrid donde fueron arrojados los restos de la bebé a los contenedores de basura. Era en el distrito de Puente de Vallecas.

A la vez, los análisis forenses de la bebé confirmaron nació con vida y fue asfixiada. El autor de la muerte se procuró después de descuartizarla y tirarla en bolsas a la basura.

Descubierta por el ADN

Finalmente, tras casi medio año de investigación, los guardias civiles consiguieron, comparando las muestras de ADN de la bebé, dar con un caso similar que había ocurrido en el año 2003.

La madre fue investigada en ese fecha por la muerte de otro bebé, pero el caso se archivó por falta de pruebas. Sin embargo las muestras de la víctima y de la madre quedaron almacenadas en la base de datos policial.

Investigada por otra bebé en 2003

Ahora, 22 años después, esas muestras de la madre y el bebé del año 2003 han coincidido con las muestras de la nueva víctima del vertedero de Loeches.

Está previsto que la mujer ingrese en la prisión de Estremera, Madrid VIII, a lo largo de la tarde de hoy viernes 4.

El padre de la bebé y pareja de la acusada figura de momento como testigo en la causa. El hombre declaró que desconocía el embarazo de su mujer. Ella contó que el bebé no era suyo, que no había estado embarazada y que no había matado a la criatura. El ADN desmintió sus argumentos.