Fue la persona más famosa de los 2000 pero ahora está irreconocible: la nueva vida del famoso de Telecinco

Hay un famoso colaborador de Telecinco que hizo carrera en los medios de comunicación y se convirtió en uno de los personajes más cotizados del momento. Saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 1 y el público le recibió con los brazos abiertos gracias a su famosa frase: «¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?». Como muchos saben, estas palabras son de Jorge Berrocal, el ex novio de María José Galera. El año 2000 marcó un antes y un después en su trayectoria, pero no logró mantener el interés del público a largo plazo. Llegó un día en el que desapareció por completo de la pequeña pantalla y decidió montar su propia productora audiovisual. Lamentablemente, este proyecto no funcionó y en la actualidad trabaja en el aeropuerto de Málaga.

Jorge Berrocal participó como tertuliano de diferentes programas de Telecinco. La cadena apostó por él y le hizo ofertas muy suculentas, aunque, tal y como hemos explicado en OKDIARIO en otras ocasiones, en algunos casos la popularidad tiene fecha de caducidad. El ex de María José Galera no tuvo más remedio que modificar su hoja de ruta. A pesar de todo, sigue pensando que hay personas que se aprovechan de él porque le siguen viendo como un personaje potente: «Por supuesto. Forma parte del círculo del famoseo y sobre todo cuando se irrumpe en el medio de esa manera. Te ven como un producto, algunos que hay transformarlos más y a otros menos, pero lo que quieren es sacar el mayor rendimiento en el menos tiempo posible».

En la nueva vida de Jorge Berrocal no hay ni un ápice de fa. Ya no es el que era y trabaja en algo que no tiene nada que ver con la industria del espectáculo, aunque no se arrepiente de las decisiones que ha tomado y considera que no es el responsable de su sequía televisiva. «Yo no le he hecho nada malo a nadie. Ni siquiera he vendido nunca una exclusiva. Quizá yo no encajaba en el corsé de lo que es ser famoso tipo. Siempre he ido a mi bola. Me encanta la televisión, pero estar detrás. Dejé de ir a estrenos o a sitios y al final eso te pasa factura. Dejas de estar en ciertos círculos porque estás incómodo y te dejan de llamar», ha declarado en Lecturas. Presume de haber protegido su espera personal, aunque en una época estuvo en boca de todos debido a polémica historia con María José Galera.

Cambio físico y personal

El cambio físico de Jorge Berrocal ha sido uno de los aspectos que más han sorprendido en esta nueva etapa de su vida. A sus 49 años, el ex concursante mantiene una rutina deportiva muy exigente que le permite estar en plena forma y al mismo nivel que compañeros mucho más jóvenes. Él mismo reconoce que siente la necesidad de demostrar su valía y que el esfuerzo constante es la clave para no quedarse atrás en un entorno que demanda disciplina y constancia, lo que ha dado lugar a una imagen muy distinta de la que el público recuerda de sus años en televisión. Hay mucha gente sorprendida con este asunto, pero lo cierto es que Jorge se ha esforzado bastante para el evolucionar. Lo importante no es el plano estético, sino que está sano y ha aprendido a mantenerse en forma.

En lo personal, Jorge atraviesa una etapa estable al lado de su mujer Marina, con quien contrajo matrimonio en 2016 tras más de una década de relación. La pareja ha intentado ampliar la familia, aunque hasta el momento no lo han conseguido y aseguran que tratan de no dejarse arrastrar por la rutina para seguir adelante juntos.

A pesar de la exigencia de su vida laboral, Berrocal no ha abandonado del todo su faceta creativa, ya que prepara un pódcast como proyecto personal con el que pretende recuperar el vínculo con la comunicación, aunque en un formato más libre y adaptado a sus propios intereses. Todavía recuerda su trabajo en televisión y no descarta volver, pero tiene condiciones. «Tendría que ser algo muy concreto donde yo pudiera desarrollar algunas cosas. Un Tu cara me suena… pero no estar presente por el morbo. Respeto a quien quiera, pero yo ya no», declara en el medio mencionado con anterioridad.

Jorge Berrocal ha conseguido perdonar

En estos momentos, Jorge Berrocal ha dado carpetazo a las polémicas que marcaron su pasado en televisión. Dice que no le interesa el conflicto, pero todo el mundo sabe que años atrás fue conocido por las broncas que tuvo con sus ex compañeros de Gran Hermano. Ahora algunos tienen un chat para mantenerse en contacto.

«Sí, tenemos un grupo de WhatsApp, pero es verdad que no están todos. María José, por ejemplo no está», empieza diciendo. Y añade: «Faltan dos o tres, pero nunca han hecho falta. Tampoco estaría en un grupo donde estuviera Galera. Perdono, pero no olvido porque ella me hizo mucho daño. Me interesa cero su vida y entiendo que a ella igual. No soy el mismo que pasó por televisión». Todo hace pensar que el público no podrá comprobar esta declaración de intenciones porque actualmente Berrocal no encaja en ninguno de los formatos que hay en el mercado.