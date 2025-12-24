La AEMET confirma el tiempo en Tardebuena, Nochebuena y Navidad: frío inesperado y lluvia en estas zonas de España

El tiempo en Tardebuena, Nochebuena y Navidad preocupa a la AEMET, llega frío inesperado y lluvia en estas zonas de España. Será mejor que nos preparemos para lo peor en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos acompañará en estas próximas jornadas que nos están esperando. Tocará saber en todo momento qué puede acabar siendo lo que nos acompañará en esta tarde, noche y día tan especial del año.

Estamos iniciando un invierno que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a una serie de detalles que serán los que nos marcarán en estos días que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es momento de saber qué es lo que nos está esperando en estos días de cambios en los que todo puede ser posible. El tiempo acabará marcando unos días en los que realmente todo puede acabar siendo posible. Es hora de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que los desplazamientos se multiplican.

Confirma la AEMET el tiempo en Tardebuena, Nochebuena y Navidad

Los días más especiales del año pueden acabar estando marcados por unos cambios que, sin duda alguna, acabarán siendo los que marcarán estos días. La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno en unos días en los que la situación puede complicarse por momentos.

La previsión del tiempo que puede convertirse en una de las más esperadas de los últimos tiempos acabará siendo la que nos acompañará en estos días que pueden duplicar los desplazamientos o los planes de muchas familias. Tocará empezar a pensar en todo lo que puede llegar en breve con la mirada puesta a unos cambios que pueden marcar estas jornadas cargadas de actividad.

La AEMET confirma un pronóstico que nos obliga a estar muy atentos a lo que puede pasar en estas próximas horas. Si tenemos planes en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Frío inesperado y lluvias en estas zonas de España

Estas zonas de España nos traerán frío inesperado y lluvias en unas zonas de cambios en los que realmente todo puede ser posible. Será el momento de estar preparados para lo que está a punto de pasar. Esta previsión del tiempo puede afectarnos de lleno.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja fría al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en la fachada oriental peninsular, Baleares y noreste peninsular con precipitaciones que en el entorno de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo. En el resto intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia y Cantábrico. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte y oeste de la vertiente sur atlántica al final. Nevará en cotas por encima de 800-1200 m en Pirineos centrales y orientales, por encima 1000-1200 m en zonas de montaña del sureste y de 400-600 m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil.

Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en áreas de montaña. Descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. Pocos cambios en Canarias. Heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este meseta Sur».

Las alertas estarán activadas: «Precipitaciones localmente fuertes en el entorno de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña. Irán acompañadas por tormenta y ocasionalmente con granizo menudo. Acumulados significativos de nieve en zonas altas de montaña del norte. Vientos moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia y tendiendo amainar y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y Baleares. En Canarias moderado de componente norte».