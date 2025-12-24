Alerta en los supermercados de España por el engaño de los huevos camperos: la OCU manda un aviso

Ir al supermercado a hacer la compra se ha convertido en muchos casos, en comprobar la manera en la que ciertos alimentos han subido de forma desmedida de precios. Pasó hace tiempo con el aceite de oliva y ahora, parece que los huevos se han convertido en un producto casi de lujo entre los muchos que llenan la cesta de la compra. La OCU denuncia que se han encarecido una media de un 27% y, aunque dentro de todos los tipos que se venden, los huevos camperos siempre fueron más caros, la situación actual los ha disparado todavía más. De este modo, comprar media docena puede costar entre 3 y 4 euros en muchos supermercados, una cifra que hasta hace muy poco era impensable y que está directamente relacionada con la crisis de gripe aviar y el confinamiento obligatorio de las gallinas.

De este modo, desde noviembre, todas las gallinas que antes vivían al aire libre están obligadas a permanecer dentro de las granjas para evitar nuevos contagios de gripe aviar. Sin embargo, las etiquetas siguen siendo las mismas y los precios, lejos de moderarse, han seguido escalando. De este modo, esa combinación de producto campero que ya no lo es, sumada a un coste que no deja de aumentar, ha encendido las alarmas de la Organización de Consumidores y Usuarios, que exige más transparencia y un control real sobre lo que se paga por los huevos, especialmente camperos y lo que se recibe.

Alerta de la OCU por el «engaño» de los huevos camperos

Hasta otoño, el consumidor que elegía huevos camperos lo hacía convencido de que aportaban un plus de bienestar animal y de calidad, dado que las gallinas criadas con acceso al exterior pueden escarbar, picotear y moverse libremente, y que son conductas básicas que reducen el estrés y mejoran su salud. Y esa diferencia también se traslada al producto final. Chefs y nutricionistas llevan años destacando que estos huevos suelen tener un sabor más intenso, una yema más cremosa y, en muchos casos, un perfil nutricional ligeramente superior, con más vitaminas A y E y un mayor aporte de ácidos grasos omega-3.

Al margen quedan los huevos ecológicos, que además del acceso al exterior exigen alimentación certificada y condiciones de manejo mucho más estrictas. Pero en ambos casos, el aire libre forma parte de la definición. Y esa es la pieza que se ha roto con el confinamiento sanitario.

La orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obliga a que todas las aves de corral permanezcan dentro de las instalaciones, sin excepción. No importa si se trata de granjas industriales, ecológicas o pequeñas explotaciones familiares. La medida tiene un fin claro: evitar la transmisión del virus desde aves silvestres a gallinas ponedoras. El problema aparece cuando el producto llega al supermercado sin que el consumidor sepa que ese huevo, cuyo precio ha subido un 22,5 % en un año, ya no procede de una gallina que pisa el exterior.

Estamos pagando más por un producto que ya no cumple las condiciones

La normativa europea permite mantener el etiquetado original en situaciones excepcionales como esta, siempre que el cambio en las condiciones de cría no sea permanente. Pero, para la OCU, esa excepción entra en conflicto directo con el derecho del consumidor a recibir información clara. Su cálculo es contundente: desde que entró en vigor el confinamiento, el consumidor paga un sobreprecio aproximado del 27 % por unos huevos que, en la práctica, ya no son camperos.

La organización ha pedido al Ministerio que revise urgentemente la normativa y habilite medidas correctoras. Entre ellas, mecanismos obligatorios de información visible en el envase y en los puntos de venta, de forma que nadie compre un producto bajo falsas expectativas. También solicita un control más estricto de los márgenes comerciales para evitar que esta situación excepcional se convierta en una oportunidad para inflar precios sin justificación.

La preocupación no es menor. El precio en origen supera ya los tres euros por kilo y, en algunos supermercados, una docena de huevos ecológicos ha llegado a costar 6,5 euros. Son cifras que muchos hogares sienten directamente en el bolsillo, más aún en un contexto de inflación sostenida.

Por qué esta situación genera tanta confusión

El mercado del huevo es complejo y la mayoría de consumidores no conoce al detalle la clasificación oficial. Los códigos numéricos del envase, el famoso 0, 1, 2 o 3, indican el sistema de cría, pero no siempre es fácil interpretarlos. La etiqueta campero corresponde al número 1, mientras que los ecológicos llevan el 0. Sin embargo, durante el confinamiento, una gallina de código 1 vive, de facto, como una de código 2, es decir, dentro de una nave, sin acceso al exterior.

El consumidor compra lo que cree que es un huevo de mayor calidad y bienestar animal, pero recibe algo distinto. Y aquí surge la gran pregunta, ¿debería cambiar la información en el envase durante estas circunstancias? Para la OCU, no hay duda. Para la industria, la respuesta es más compleja, porque modificar un etiquetado de forma temporal hasta que pase la crisis por la gripe aviar, implicaría costes y logística que no siempre pueden asumirse en cuestión de semanas.

Y desde el Ministerio aún no se han anunciado cambios en la normativa. La gripe aviar sigue activa en Europa y el confinamiento podría prolongarse. Pero si eso ocurre, la presión para actualizar el etiquetado será cada vez mayor. Mientras tanto, la recomendación de la OCU es clara: revisar los códigos, comparar precios y asumir que todo lo que se vende como campero es posible que no cumpla las condiciones habituales.