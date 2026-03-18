Parece un error pero la ley laboral lo avala: ahora puedes saber cuánto cobran tus compañeros

La Unión Europea obligará a las empresas a informar a los trabajadores de lo que cobra el resto de sus compañeros. La nueva ley laboral introducirá las novedades impuestas desde Bruselas con el objetivo de luchar contra la discriminación retributiva y para eliminar la brecha retributiva de género dentro de la Unión Europea. Consulta en este artículo todas las novedades sobre la nueva ley laboral y todo lo que impondrá la UE a las empresas españolas.

El Consejo de la Unión Europea aprobó esta nueva norma sobre transparencia retributiva el pasado 24 de abril de 2023 y estas novedades han quedado registradas en la transposición obligatoria de la Directiva Europea 2023/970 que España debe adoptar antes de este 7 de junio de 2026. Así que la nueva ley laboral tendrá que registrar a partir del verano las obligaciones de las empresas en lo que se refiere a la transparencia retributiva entre compañeros de trabajo.

«La Directiva de la UE tiene por objeto luchar contra la discriminación retributiva y contribuir a eliminar la brecha retributiva de género en la UE», informa la Unión Europea en un comunicado en que informa que «las empresas de la UE estarán obligadas a facilitar información sobre los salarios y a tomar medidas si su brecha retributiva de género supera el 5%».

«La nueva normativa en materia de transparencia retributiva debería contribuir a luchar contra la discriminación retributiva en el trabajo y a eliminar la brecha retributiva de género», cuenta en el comunicado, en el que también deja claro que «las nuevas normas obligarán a los empleadores a informar a los solicitantes de empleo sobre el salario inicial o la banda retributiva de los puestos que se ofrezcan, ya sea en el anuncio de vacante o antes de la entrevista».

La ley laboral y el sueldo de los compañeros

Así que, por orden de la Unión Europea, la nueva ley laboral obligará a las empresas a cumplir con una serie de derechos de los trabajadores, que podrán pedir a sus empleadores lo siguiente:

Los niveles retributivos medios, desglosados por sexo, para las categorías de empleados que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor.

Los criterios utilizados para determinar la retribución y la progresión de la carrera profesional, que deben ser objetivos y neutros con respecto al género.

La Directiva Europea 2023/970 también ampara a «los trabajadores que sufran una discriminación retributiva por razón de género», que «podrán recibir una indemnización que incluirá la recuperación íntegra de los atrasos y las primas o los pagos en especie correspondientes». De esta forma, a partir del próximo mes de julio la nueva ley laboral introducirá estos matices:

Quedan prohibidas las cláusulas de confidencialidad salarial.

Otorga a los trabajadores herramientas legales sin precedentes para conocer su posición real en la escala de pagos de su empresa.

Esto pone fin al secretismo que siempre ha existido en muchas empresas con las cláusulas de confidencialidad salarial y los cauces legales impedían a los empleados hablar de sus salarios bajo el riesgo de ser sancionados por la empresa. Ahora, por orden de la Unión Europea, hablar del sueldo no será un tema tabú dentro de la empresa.

Según informan desde la Unión Europea, los objetivos de esta propuesta son los siguientes: