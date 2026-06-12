Precio de la gasolina hoy 12 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El viernes siempre tiene algo distinto ya que aunque todavía es día laborable, se nota en el ambiente que el fin de semana está a la vuelta de la esquina, y eso también se refleja en la carretera. Lo fácil es que hoy encuentres más coches, más planes y, para muchos, una parada casi obligatoria antes de salir es la de la gasolinera de modo que es importante saber cuál es el precio de la gasolina 11 de junio en Madrid y dónde es más barato repostar.

Basta con haber usado el coche durante la semana para que el depósito empiece a pedir atención justo ahora. Y ahí es donde entra la duda de siempre, si repostar donde pille más cerca o dedicar unos minutos a mirar precios. Porque, aunque a simple vista no lo parezca, la diferencia sigue estando ahí. De hecho, en la Comunidad de Madrid no es raro encontrar estaciones con precios que arrancan alrededor de los 1,35 euros por litro, mientras que otras, a pocos kilómetros o incluso dentro del mismo barrio, se sitúan varios céntimos por encima. Puede parecer poca cosa, pero cuando llenas el depósito entero para poder desplazarse durante el fin de semana, se nota. Por eso, si hoy estás pensando en parar, conviene echar un vistazo antes y tener claro a cómo está el precio de la gasolina hoy 12 de junio y dónde merece más la pena repostar según los datos que encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 12 de junio: las gasolineras más baratas de Madrid

Los datos que manejan las propias estaciones de servicio, y que recoge el Geoportal, permiten ver con bastante precisión cómo se mueven los precios en la región. Con esa información actualizada, es fácil detectar qué puntos ofrecen los importes más bajos en función de la zona o del tipo de combustible y a primera hora de hoy viernes, son estos:

Gasolina 95

Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,349 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,349 €/l. Plenergy , Meco, Camino del Olivo, 1, 1,355 €/l.

, Meco, Camino del Olivo, 1, 1,355 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,369 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,369 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,369 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,369 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,369 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13, 1,369 €/l. Petroprix , Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155, 1,369 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12, 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12, 1,369 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12, 1,369 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,369 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,369 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,369 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,369 €/l.

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,369 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,369 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,369 €/l. T9 , Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31, 1,379 €/l.

, Humanes de Madrid, Avenida de Fuenlabrada, 31, 1,379 €/l. Área117 , Madrid, Carretera N-III km. 11,8, 1,379 €/l.

, Madrid, Carretera N-III km. 11,8, 1,379 €/l. Ballenoil , Fuenlabrada, Calle Aneto, 1, 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Aneto, 1, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,379 €/l. Gasoelectric Low Cost , Fuenlabrada, Calle Almanzor, 11, 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Almanzor, 11, 1,379 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,379 €/l. T9 , Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2, 1,379 €/l.

, Humanes de Madrid, Calle Tenerife, 2, 1,379 €/l. Plenergy , Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131, 1,379 €/l.

, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 131, 1,379 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,379 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,379 €/l. Plenergy, Fuenlabrada, Calle Luis Sauquillo, 86, 1,379 €/l.

Gasolina 98

Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,449 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,449 €/l. Alcampo , Madrid, Calle José Paulete, 1,479 €/l.

, Madrid, Calle José Paulete, 1,479 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,499 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,499 €/l. Alcampo , Alcobendas, Avenida Olímpica, 9, 1,499 €/l.

, Alcobendas, Avenida Olímpica, 9, 1,499 €/l. Shell , Madrid, Carrera Valencia km. 14,800, 1,549 €/l.

, Madrid, Carrera Valencia km. 14,800, 1,549 €/l. Shell , Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100, 1,549 €/l.

, Ciempozuelos, Carretera M-414 km. 42,100, 1,549 €/l. Alcampo Fuenlabrada , Fuenlabrada, C.C. Loranca Alcampo Fuenlabrada, 1,553 €/l.

, Fuenlabrada, C.C. Loranca Alcampo Fuenlabrada, 1,553 €/l. Alcampo , Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,553 €/l.

, Alcorcón, Avenida Europa, s/n, 1,553 €/l. Galp , Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n, 1,559 €/l.

, Navalcarnero, Polígono Alparache, s/n, 1,559 €/l. BP San Peter 365 , Madrid, A-3 km. 11,200, 1,559 €/l.

, Madrid, A-3 km. 11,200, 1,559 €/l. Alcampo , Colmenar Viejo, Calle Tejera, 2, 1,559 €/l.

, Colmenar Viejo, Calle Tejera, 2, 1,559 €/l. Confor Auto , Alcobendas, Avenida de la Industria, 45, 1,559 €/l.

, Alcobendas, Avenida de la Industria, 45, 1,559 €/l. Merodio , Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4, 1,569 €/l.

, Colmenar Viejo, Calle Cerro San Pedro, 4, 1,569 €/l. Galp , Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n, 1,579 €/l.

, Villalba de Guadarrama, Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n, 1,579 €/l. BP Dualez 365 , El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950, 1,579 €/l.

, El Álamo, Carretera M-404 km. 4,950, 1,579 €/l. BP Río Corvo 365 , Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26,00, 1,579 €/l.

, Alcalá de Henares, Carretera Antigua N-II km. 26,00, 1,579 €/l. Repsol Nassica 365 , Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11, 1,579 €/l.

, Getafe, Avenida Río Guadalquivir, 11, 1,579 €/l. E.Leclerc , Aranjuez, Paseo del Deleite, 13, 1,579 €/l.

, Aranjuez, Paseo del Deleite, 13, 1,579 €/l. Cepsa San Fernando 365 , San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2, 1,579 €/l.

, San Fernando de Henares, Calle Cerrajeros, 2, 1,579 €/l. Shell , Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n, 1,579 €/l.

, Móstoles, Glorieta de los Jazmines, s/n, 1,579 €/l. BP La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,589 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,589 €/l. Confort Auto , Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9, 1,599 €/l.

, Aldehuela y La Torrecilla, Calle Diesel, 9, 1,599 €/l. Cepsa Mayorazgo 365 , Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2, 1,599 €/l.

, Madrid, Calle Sierra de la Demanda, 2, 1,599 €/l. Cepsa La Gavia 365 , Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,599 €/l.

, Madrid, Avenida Gran Vía del Sureste, 60, 1,599 €/l. Galp, Alcalá de Henares, Vía Complutense esquina C/ Ávila, 1,609 €/l.

Diésel

Ballenoil , Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Sinfonía, 9, 1,419 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Reus, 13, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Reus, 13, 1,419 €/l. Oil+ , Madrid, Calle Muguet, 12, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Muguet, 12, 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Calle Secoya, 12, 1,419 €/l.

, Madrid, Calle Secoya, 12, 1,419 €/l. Petroprix , Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,419 €/l.

, Madrid, Avenida Aviación, 22, 1,419 €/l. Ballenoil , Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,439 €/l.

, Madrid, Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22, 1,439 €/l. Ballenoil , Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,449 €/l.

, Madrid, Calle Arroyo de la Bulera, s/n, 1,449 €/l. Ballenoil , Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,459 €/l.

, Pinto, Carretera M-841 km. 1, 1,459 €/l. Ballenoil , Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,459 €/l.

, Pinto, Avenida de Alcotanes, 5, 1,459 €/l. Galp , Pinto, Carretera M-506 PK 26 km. 26, 1,479 €/l.

, Pinto, Carretera M-506 PK 26 km. 26, 1,479 €/l. Alcampo , Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,479 €/l.

, Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34,0, 1,479 €/l. Alcampo , Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,479 €/l.

, Torrejón de Ardoz, Carretera Loeches-Ajalvir km. 12,500, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19, 1,479 €/l. Petroprix , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, s/n, 1,479 €/l. Ballenoil , Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78, 1,479 €/l. Petroprix , Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6, 1,479 €/l.

, Leganés, Calle Ricardo Tormo, 6, 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle Carretilla, 36, 1,479 €/l. Plenergy , Leganés, Calle Rey Pastor, 3, 1,479 €/l.

, Leganés, Calle Rey Pastor, 3, 1,479 €/l. Ballenoil , Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,479 €/l.

, Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2, 1,479 €/l. Family Energy , Leganés, Calle Isaac Peral, 12, 1,479 €/l.

, Leganés, Calle Isaac Peral, 12, 1,479 €/l. Lavaplus , Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,479 €/l.

, Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3, 1,479 €/l. Plenergy , Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,479 €/l.

, Rivas-Vaciamadrid, Calle de la Fundición, 125, 1,479 €/l. Plenergy , Leganés, Calle de Eduardo Torroja, 29, 1,479 €/l.

, Leganés, Calle de Eduardo Torroja, 29, 1,479 €/l. OD06, Pinto, Calle Mochuelos, 1, 1,479 €/l.

El mapa con los precios del combustible en Madrid

Cada vez más conductores han dejado de ir a ojo a la gasolinera. Antes era lo habitual, pero ahora lo normal es comparar antes, aunque sea desde el móvil. Y aquí es donde entra en juego ese Geoportal del Ministerio, que se ha convertido en la referencia para consultar precios en tiempo real tal y como podemos comprobar con los listados de arriba.

La herramienta permite filtrar por carburante, buscar por municipio o simplemente ordenar todas las estaciones de la más barata a la más cara. Pero lo más práctico es el mapa interactivo como el que te dejamos abajo a modo de ejemplo, y que te enseña de un vistazo qué tienes cerca y cuánto cuesta repostar en cada sitio.