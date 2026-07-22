La AEMET alerta: estas son las comunidades que llegarán a los 45º esta semana debido a la ola de calor

Ya está aquí la tercera ola de calor del verano. Esta semana se espera que esta cause un incremento notorio de las temperaturas, que alcanzarán los 45º en algunas zonas de nuestro país. Según avisa el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, a lo largo de los primeros días de la semana se sucederán las altas temperaturas en puntos del este, centro y sur de la península, especialmente con madrugadas bastante sofocantes.

Durante el día, las temperaturas subirán en el oeste de Andalucía y en el tercio norte, y el calor será muy intenso. Los termómetros marcarán de forma constante temperaturas de 36 °C en el norte de la península, mientras que en el sur llegarán hasta los 38 °C. Asimismo, en zonas del este, centro y sur y sureste de Andalucía, por momentos las temperaturas alcanzarán los 42 °C.

En qué comunidades llegarán las temperaturas a 45ºC

Las últimas predicciones de la AEMET, a partir del jueves, cuentan aún con alguna incertidumbre. Sin embargo, lo más probable es que continúe el calor intenso este día en la mayor parte de España, quizás con algunas bajadas, a excepción de la zona del Mediterráneo. Allí los termómetros alcanzarán su pico semanal, al marcar entre 42 y 44ºC. Durante parte de la jornada, alcanzando los 45º en Murcia capital.

Unos datos que se situarán como los más altos de lo que llevamos de año. A pesar de ello, a partir del fin de semana sí que puede que bajen las temperaturas, aunque subirán de nuevo durante la semana que viene.

Aumenta el riesgo de incendios por el calor extremo

En sus declaraciones a los medios, el portavoz del Campo alerta de que esta ola de calor situará a nuestro país en riesgo extremo de incendios, por lo que se deben extremar las precauciones de cara a evitar que, en caso de que se lleguen a propagar las llamas, estas causen los menos daños posibles y así evitar incluso fallecimientos.

Asimismo, estos episodios de temperaturas extremas pueden ir acompañados de episodios de tormentas eléctricas y granizo, tal y como aventurábamos hace días. Además, se espera que haya bastante calima, lo que empeorará mucho la calidad del aire.