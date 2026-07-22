Por qué dijo Marco Aurelio: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos»

«Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Esta es una de las reflexiones más célebres de Marco Aurelio, extraída de Meditaciones, la obra filosófica que escribió durante sus campañas militares en el siglo II d. C. Lejos de ser una invitación a la resignación, el pensamiento del emperador romano propone una forma de afrontar la vida basada en el autocontrol, la responsabilidad y la aceptación de aquello que no puede cambiarse. Dos mil años después, sus palabras siguen inspirando a filósofos, psicólogos y millones de lectores en todo el mundo.

Una lección nacida en tiempos difíciles

Marco Aurelio (121-180 d. C.) escribió Meditaciones en un contexto especialmente complejo. Durante su mandato tuvo que hacer frente a guerras en las fronteras del Imperio romano, crisis políticas y la devastadora peste Antonina, una epidemia que causó millones de muertes. Sus escritos no fueron concebidos para publicarse, sino como un ejercicio personal de reflexión y disciplina mental.

Precisamente por ello, sus pensamientos tienen un tono íntimo. El emperador romano se recordaba constantemente que las circunstancias externas son imprevisibles y que la única libertad auténtica consiste en gobernar la propia mente. Esa idea se convirtió en uno de los pilares del estoicismo y sigue siendo una de las enseñanzas más influyentes de la filosofía occidental.

Intentar controlarlo todo

La frase de Marco Aurelio refleja uno de los conceptos fundamentales del estoicismo, que habla de diferenciar entre aquello que depende de nosotros y aquello que está fuera de nuestro alcance, como la opinión de los demás, el pasado o muchos acontecimientos de la vida.

Según Marco Aurelio, intentar controlar lo incontrolable solo genera frustración y sufrimiento. En cambio, centrar la atención en las propias respuestas permite conservar la serenidad incluso en situaciones adversas. Esta idea también aparece en otros filósofos estoicos como Epicteto, cuya influencia fue decisiva en el pensamiento del emperador romano.

Dos mil años después, la frase de Marco Aurelio continúa siendo una referencia para líderes, deportistas, empresarios y psicólogos. Su mensaje mantiene plena vigencia en el siglo XXI porque recuerda una verdad sencilla pero poderosa, ya que no siempre podemos decidir lo que ocurre, pero sí la actitud con la que elegimos enfrentarlo.