Qué significa la frase de Marco Aurelio «lo que es malo para el panal, es malo para la abeja» que mencionó Luis de la Fuente

La gestión de vestuario de Luis de la Fuente es lo que ha llevado a la selección española a conquistar su segundo mundial de fútbol. Una filosofía que preserva la unidad del equipo como un bloque, más allá de los egos personales y las individualidades. Una corriente de pensamiento fundamentada en una frase célebre del emperador romano Marco Aurelio, exponente del estoicismo, que versaba lo siguiente: «Lo que es malo para el panal, es malo para la abeja».

El seleccionador, que en varias ocasiones ha reconocido su interés por la filosofía clásica, y en especial por la obra de Marco Aurelio, utilizó una cita del emperador romano para resumir su forma de entender el liderazgo. Precisamente sobre esa idea quiso poner el foco Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al encuentro de cuartos de final frente a Bélgica.

Qué significa esta frase de Marco Aurelio

La frase aparece en la famosa obra personal del emperador, Meditaciones, que escribió durante el siglo II d. C. En ella reunió reflexiones destinadas a recordarse a sí mismo cómo debía actuar como gobernante y como persona.

La imagen de la colmena resume uno de los principios fundamentales del estoicismo: el ser humano no vive aislado, sino que forma parte de una comunidad. Igual que una abeja depende de la salud del panal para sobrevivir, las personas necesitan que el conjunto funcione para poder prosperar.

Desde esta perspectiva, cualquier decisión que perjudique al grupo termina afectando también al individuo, aunque inicialmente pueda parecer beneficiosa para él. Por lo que Luis de la Fuente siempre ha priorizado convertir a la selección en un bloque donde todos sumen y aporten, que no un equipo guiado por individualidades.

Por qué Luis de la Fuente hace referencia a Marco Aurelio

El técnico riojano siempre ha reconocido abiertamente ser seguidor de la filosofía de Marco Aurelio. Cada uno en su ámbito, pero de la Fuente siempre ha buscado inspirarse en los grandes líderes de la historia global. Conocer bien las técnicas sobre cómo manejar a tu equipo es casi tan importante como la idea de juego que quieres poner en práctica sobre el césped.

El Mundial no sólo se ha ganado en el campo, sino que detrás hay un trabajo psicológico y mental que ha llevado a la selección española a convertirse en la más fuerte y unida de todo el campeonato, siendo capaz de no caer ante las adversidades, como lo fue el tropiezo inicial contra Cabo Verde o el empate momentáneo ante Bélgica, y gran parte de la culpa de esto la tiene esta frase de Marco Aurelio.