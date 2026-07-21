Séneca, filósofo romano: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga si sabemos aprovecharla»

«No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga si sabemos aprovecharla». Con esta contundente reflexión, Lucio Anneo Séneca dejó una de las enseñanzas más influyentes de la filosofía estoica. Escrita hace casi dos mil años en su tratado De brevitate vitae (Sobre la brevedad de la vida), la frase sigue siendo objeto de estudio por su sorprendente actualidad. En una sociedad marcada por la hiperconectividad y la sensación permanente de falta de tiempo, el mensaje del filósofo romano continúa invitando a reflexionar sobre cómo vivimos.

Una obra que desafía el paso del tiempo

Séneca escribió Sobre la brevedad de la vida alrededor del año 49 d. C., dirigiéndola a Paulino, alto funcionario del Imperio romano. En ella desmonta una idea muy extendida, que habla de que la existencia es demasiado corta. Para el filósofo, el problema no reside en la duración de la vida, sino en el tiempo que las personas desperdician persiguiendo riquezas, prestigio o preocupaciones que les impiden disfrutar del presente. Esa visión se convirtió en uno de los pilares del estoicismo y ha influido en pensadores durante siglos.

El tiempo, el bien más valioso

La filosofía de Séneca considera que el tiempo es el único recurso verdaderamente irrecuperable. El dinero puede recuperarse y los bienes materiales reemplazarse, pero cada instante perdido desaparece para siempre. Por ello defendía que vivir con sabiduría implica dedicar la existencia a aquello que aporta valor, cultivando la virtud, el conocimiento y las relaciones humanas, en lugar de dejarse arrastrar por ocupaciones vacías o la búsqueda constante de reconocimiento social.

Aunque fue escrita hace casi veinte siglos, la reflexión de Séneca parece describir el ritmo de vida del siglo XXI. Las notificaciones constantes, las redes sociales y las agendas repletas alimentan la sensación de que nunca hay tiempo suficiente. Sin embargo, el pensador cordobés recordaba que el verdadero desafío consiste en administrar conscientemente ese tiempo y evitar que las distracciones nos alejen de lo realmente importante.