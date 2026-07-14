El significado del proverbio tibetano «el secreto para la salud, tanto mental como física, reside en vivir el momento presente»
El último proverbio tibetano que se ha hecho viral hace un canto a vivir el presente
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La historia nos ha dejado un legado de proverbios que son una enseñanza para el presente y el futuro. La sabiduría tibetana que sigue los principios del budismo nos ha dejado un sinfín de ideas relacionadas con la conexión entre la mente y el cuerpo con el objetivo de poder dominar los pensamientos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el último proverbio tibetano que se ha hecho viral y los mejores proverbios que proceden de esta parte del mundo.
«El secreto para la salud, tanto mental como física, reside en vivir el momento presente». Este es el último proverbio tibetano que se ha hecho viral en las últimas semanas y que se basa en uno de los principios que sigue la lógica budista: «Vivir el presente». La filosofía budista explica la insatisfacción de muchas personas por la constante agitación de la mente. Pensar en el futuro y acudir al pasado en muchas ocasiones puede suponer un estrés y desasosiego para el individuo.
Por ello, este proverbio que se atribuye a enseñanzas de boda deja claro que el secreto de la salud está en liberar la mente del peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Por ello, para alcanzar la felicidad, hay que evitar el sufrimiento provocado por la culpa o nostalgia, anular el miedo por lo que aún no ha ocurrido y focalizar toda la energía en vivir el momento del presente. Estos son los primeros mandamientos de la filosofía budista para encontrar una gran conexión entre el cuerpo y la mente.
Los mejores proverbios tibetanos
Así que este proverbio tibetano hace un canto al manido carpe diem como proceso para alcanzar la velocidad. «El secreto para la salud, tanto mental como física, reside en vivir el momento presente» es una de las muchas enseñanzas que podemos extraer del libro de proverbios tibetanos, en el que destacan los siguientes:
- Una expresión oral es una burbuja de agua; una acción, una pajita de oro.
- Cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno.
- Si vamos en la dirección correcta, todo lo que debemos hacer es seguir caminando.
- Más grande que la conquista en batalla de mil veces mil hombres es la conquista de uno mismo.
- En cualquier batalla pierden vencedores y vencidos.
- Lo que hoy somos descansa en lo que ayer pensamos, y nuestros actuales pensamientos forjan nuestra vida futura.
- Si no puedes mejorar lo dicho por otros, guarda el noble silencio.
- No hay otra felicidad que la paz interior.
- Entre los seres que odian, deberemos vivir sin odio.
- Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora.
- En lo que pensamos nos convertimos.
- Cuida el exterior tanto como el interior: todo es uno.
- Quienes estén libres de resentimiento hallarán la paz.
- Para entenderlo todo es necesario olvidarlo todo.
- La muerte no puede ser temida si se ha vivido sabiamente.
- El hombre no puede existir sin una vida espiritual.
- Trabaja tu propia salvación.
- Boca de azúcar, corazón de sierra.
- Pasar por alto el gran saco de los defectos propios y censurar el saquito de los defectos de otro.
- No hay nadie más sordo que quien no escucha los consejos de otro.
- Nube que truena mucho no da lluvia.
- Si no estás de acuerdo con uno, es su problema; si no estás en desacuerdo con todos, es tu problema.
- Si peleas en un día infortunado, reconcíliate en un día afortunado.