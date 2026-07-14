El significado del proverbio tibetano «el secreto para la salud, tanto mental como física, reside en vivir el momento presente»

La historia nos ha dejado un legado de proverbios que son una enseñanza para el presente y el futuro. La sabiduría tibetana que sigue los principios del budismo nos ha dejado un sinfín de ideas relacionadas con la conexión entre la mente y el cuerpo con el objetivo de poder dominar los pensamientos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el último proverbio tibetano que se ha hecho viral y los mejores proverbios que proceden de esta parte del mundo.

«El secreto para la salud, tanto mental como física, reside en vivir el momento presente». Este es el último proverbio tibetano que se ha hecho viral en las últimas semanas y que se basa en uno de los principios que sigue la lógica budista: «Vivir el presente». La filosofía budista explica la insatisfacción de muchas personas por la constante agitación de la mente. Pensar en el futuro y acudir al pasado en muchas ocasiones puede suponer un estrés y desasosiego para el individuo.

Por ello, este proverbio que se atribuye a enseñanzas de boda deja claro que el secreto de la salud está en liberar la mente del peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Por ello, para alcanzar la felicidad, hay que evitar el sufrimiento provocado por la culpa o nostalgia, anular el miedo por lo que aún no ha ocurrido y focalizar toda la energía en vivir el momento del presente. Estos son los primeros mandamientos de la filosofía budista para encontrar una gran conexión entre el cuerpo y la mente.

Los mejores proverbios tibetanos

Así que este proverbio tibetano hace un canto al manido carpe diem como proceso para alcanzar la velocidad. «El secreto para la salud, tanto mental como física, reside en vivir el momento presente» es una de las muchas enseñanzas que podemos extraer del libro de proverbios tibetanos, en el que destacan los siguientes: