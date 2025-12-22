Frases célebres de Séneca, filósofo romano

Su verdadero nombre era Lucio Anneo Séneca, pero se le conocía popularmente como Séneca el Joven para poder distinguirlo de su padre, Marco Anneo Séneca. Sin duda, uno de los nombres más célebres de los tiempos de la Antigua Roma cuyas enseñanzas han llegado hasta nuestros días.

Desde bien joven mostró inclinación hacia la política y la filosofía. Además, fue un gran orador y escritor en los tiempos de máximo esplendor de Roma.

Séneca nació en el año 4 a.C., en Corduba, la actual Córdoba. Luego, acabaría sus días en Roma, donde fue cuestor, pretor y senador del Imperio bajo el mando de diversos emperadores célebres, como fueron Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. De este último fue ministro, consejero y tutor, aunque con poca fortuna, por lo que sabemos de las hazañas de este regente peculiar.

Como filósofo, escritor y orador, Séneca dejó un buen número de frases para la posteridad que merece la pena recoger, ya que todavía hoy, 2000 años después de su muerte, hay mucho que podemos aprender de sus conocimientos y aportaciones.

Frases de Séneca para reflexionar

No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas

Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que no saben nada se admiran de todo

Muy sentida es la muerte cuando el padre queda vivo

Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo

Un solo bien puede haber en el mal: la vergüenza de haberlo hecho

Sin razón se queja del mar el que otra vez navega

La recompensa de una buena acción está en haberla hecho

La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere

Las obras se tienen medio terminadas cuando se han comenzado bien

Peores son los odios ocultos que los descubiertos

Hace falta toda una vida para aprender a vivir

No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho

Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones

Un hombre sin pasiones está tan cerca de la estupidez que sólo le falta abrir la boca para caer en ella

Lo mismo es nuestra vida que una comedia; no se atiende a si es larga, sino a si la han representado bien. Concluye donde quieras, con tal de que pongas buen final

Hay muchas más frases del sabio hispano Séneca, pero creemos que estas definen bien su personalidad y sirven para que reflexionemos un buen rato.