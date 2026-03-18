Adiós a IPTV: ahora el Mundial de fútbol 2026 se podrá ver en YouTube y la FIFA lo ha confirmado

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la forma de retransmitir los partidos de fútbol. Y es que un acuerdo entre la FIFA y YouTube permitirá ver los primeros 10 minutos de todos los partidos, y luego habrá otros que se podrán ver por completo, además de eventos y retransmisiones especiales como resúmenes de los partidos y contenido detrás de cámaras de las diferentes selecciones.

La FIFA cerró este martes un acuerdo con la plataforma de vídeos YouTube, el cual permite que las cadenas de televisión que tengan los derechos de los partidos puedan retransmitir parte de los partidos o, en algunos casos, de forma completa a través de la plataforma de vídeo, haciendo así al Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, mucho más accesible para todos los espectadores.

Dónde verlo en España

En España, el Mundial 2026 se podrá ver, los partidos de la Selección Española, el partido inaugural y la fase final a partir de los octavos, a través de RTVE. El mundial entero, con sus 104 partidos, se podrá ver a través de plataformas de pago como DAZN, Orange y Movistar+.

El gran cambio contra las IPTV

Este movimiento de la FIFA no pasa desapercibido y es que se interpreta como un auge de las IPTV ilegales, que son servicios que distribuyen canales de televisión, eventos deportivos y plataformas, todas de pago, sin licencia o permiso, ya que estas IPTV ilegales ofrecen acceso a material de forma no autorizada con un bajo costo o incluso gratuito.

Al ofrecer un contenido gratuito y de forma oficial, lo que la FIFA busca es:

Reducir el consumo pirata e ilegal.

Atraer espectadores a las plataformas oficiales.

a las plataformas oficiales. Ir adaptando su contenido a las nuevas tendencias globales.

a las nuevas tendencias globales. Ganar dinero de una nueva forma a través de patrocinadores, anuncios o acuerdos.

El torneo que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, será el primero que albergará a 48 selecciones y 104 partidos.

Con esta apuesta de la FIFA por YouTube se da la clave hacia un futuro nuevo para el fútbol: más accesible, digital y global.