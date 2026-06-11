La contundente respuesta de Isa Pantoja a las duras declaraciones de Kiko Rivera: «Cómo te explico que…»
Adiós a una posible reconciliación
Como no podía ser de otra manera, tal y como estamos acostumbrados, parece que las cosas en la familia Pantoja han vuelto a dar un giro verdaderamente inesperado. Todo comenzó cuando salió a la luz la información de que Kiko Rivera ha tomado la firme decisión de repartir entre sus hermanos, Fran y Cayetano Rivera, las cabezas de toro que pertenecieron a Paquirri. Fue entonces cuando Isa Pantoja no dudó un solo segundo en mostrarse de lo más conciliadora. ¿De qué forma? Aplaudiendo el gesto, alegando que le parecía fenomenal el paso que había dado su hermano. A pesar de todo, parece que esas palabras de Isa Pantoja han sido en vano, puesto que la reacción que ha tenido Kiko Rivera a sus declaraciones ha acabado con la joven respondiendo con un contundente mensaje.
En las últimas horas, el hijo de la tonadillera atendió a la prensa y es en ese momento donde no tuvo reparos a la hora de dinamitar cualquier puente hacia una posible reconciliación. Y todo porque decidió arremeter contra la creadora de contenido en redes sociales con una frase que ha generado muchísima polémica: «Mi hermana ni pincha ni corta. Es como una cuchara». A pesar de que en un primer instante Isa Pantoja optó por guardar silencio, finalmente ha dado el paso de pronunciarse, y hacerlo a través de su perfil oficial en Instagram. Harta de recibir constantes ataques públicos y salidas de tono por parte del cantante, la hija de la tonadillera ha dado un importantísimo paso al frente. Eso sí, lo ha hecho con poco ruido pero con mucha contundencia.
A través de sus historias de la mencionada red social, Isa Pantoja ha compartido una fotografía de lo más significativa. En ella, aparece su rostro mirando fijamente a un lado. Todo ello junto a una frase verdaderamente impactante que no deja dudas sobre lo que piensa tanto de su hermano como de su nueva salida de todo.
«Cómo te explico que no me sorprende nada viniendo de ti», escribió. Por lo tanto, estamos ante un dardo envenenado con el que la mujer de Asraf Beno dejaba entrever que la actitud tan distante e hiriente por parte de su hermano no era algo que le pillase por sorpresa, puesto que está más que acostumbrada.
De hecho, precisamente por ese motivo prefirió guardar silencio en un primer momento, puesto que se trata de una más de las tantas provocaciones que ha recibido a lo largo de los años. Sea como sea, lo que es un hecho es que, con esta sorprendente y contundente reacción por parte de Isa Pantoja, queda claro que la reconciliación entre hermanos está más lejos que nunca.
Y no solamente eso, sino que parece que la tensión ha vuelto a estar presente en este vínculo. Es importante recordar que, recientemente, Isa Pantoja dio el paso de abrir una pequeña puerta a una posible reconciliación con su hermano. Después de la reacción que el DJ ha tenido, es un hecho que este avance ha quedado en saco roto. ¡Y no es para menos!
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