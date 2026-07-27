Adiós a la vitro y la inducción de siempre: la nueva moda que llega a las cocinas españolas y es más rápida, segura y consume menos

Hay una nueva moda que llega a las cocinas españolas y es más rápida y segura que las vitro y cocinas de inducción, además de que consume menos. Estamos viviendo unos días en los que necesitamos apostar claramente por un cambio de tendencia que será clave en unos momentos en los que nos planteamos muchos elementos. Pequeños detalles que hacen que la factura de la luz aumente y lo haga de tal forma para la que no estamos del todo preparados.

Es momento de conocer un poco mejor la nueva moda que nos hace descubrir la esencia de un tipo de elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Esta nueva moda que llega a las cocinas españolas es más segura y rápida, además de que consume menos, unos ingredientes que no debemos dejar escapar. Descubre un sistema para calentar y hacer comida que es la última tecnología para nuestro hogar.

La inducción y la vitro se despiden por completo

La vitro fue un elemento que cambiará para siempre las cocinas españolas, siendo uno de los ingredientes que nos permite conseguir un plus de buenas sensaciones con la ayuda de pequeños gestos que pueden cambiarlo todo. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño detalle cuenta.

En especial en una cocina que ha acabado siendo el eje central de unas casas que tienen mucho que ofrecernos. Sobre todo, si tenemos en consideración una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará una alegría extra de buenas sensaciones.

Esta forma de cocinar era la más limpia posible, hasta que llegó una inducción que le añadió un factor clave en estos tiempos que corren, el tiempo. Crear un plato de lujo en menos tiempo, es algo que la cocina actual intenta hacer. Con una inversión más escasa de esfuerzos para hacer realidad esta situación que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

La inducción también se queda atrás si tenemos en cuenta un nuevo sistema que podría cambiarlo todo a partir de ahora y es de lo más cómodo y eficiente.

La nueva moda que llega a las cocinas españolas y es más rápida, segura y consume menos

Esta nueva moda lo puede cambiar todo, nos permitirá tener unas cocinas de lo más rápidas y seguras. Un elemento que puede acabar siendo el que nos acompañará para crear este básico que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Una forma de cocinar segura y que consume mucho menos.

Tal y como se presenta este sistema de la mano de los expertos de AENO: «La calefacción por infrarrojos actúa como la luz solar: calienta suavemente a las personas, los suelos y las paredes, así como otros objetos. Las principales ventajas de los calefactores por infrarrojos son un calentamiento rápido y una temperatura ambiente agradable, y como resultado, una mayor eficiencia energética y ahorro de dinero, algo especialmente interesante en estos tiempos. Así, la calefacción por infrarrojos proporciona un mayor confort y ahorro de energía con una pérdida de calor limitada. La reducción de la pérdida de calor puede alcanzar el 45-50% cuando se utilizan calefactores de infrarrojos en comparación con los métodos tradicionales de calefacción, como el aire acondicionado, las bombas de agua o la calefacción de gas».

Este sistema es de lo más innovador: «El calor infrarrojo forma parte del espectro electromagnético. La longitud de onda, definida como radiación infrarroja, es la porción del espectro situada justo después de la luz roja visible. En la calefacción por infrarrojos se utilizan todos los tipos de transferencia de calor: radiación, convección, conductividad térmica y absorción».

Siguiendo con la misma explicación: «El calor por infrarrojos transfiere energía térmica en forma de onda desde la superficie de calentamiento de un dispositivo a una superficie más fría directamente, sin perder calor en el aire. Se trata de una transferencia directa de calor. Depende mucho de la capacidad de los objetos para absorber el calor y transferirlo posteriormente. La mayoría de los materiales utilizados en interiores (hormigón, metales, agua) tienen una gran capacidad para absorber calor e irradiarlo de nuevo a la habitación, convirtiéndose así en una fuente de calefacción. Un calefactor de infrarrojos distribuye calor a los objetos, que a su vez lo transfieren. Así, el aire se calienta por la energía convectiva de estos objetos calentados. Esto permite al usuario del calefactor de infrarrojos utilizar menos energía y sentir el calor más rápidamente, en comparación con otros métodos de calefacción como los calefactores de aceite y convección. Los calefactores de infrarrojos funcionan de forma silenciosa y sin corrientes de aire activas con polvo, a diferencia de los calefactores de ventilador o aire acondicionado, lo que hace la vida de las personas alérgicas menos propensa a enfermedades e irritaciones. Son fáciles de instalar, configurar y mantener».

Aplicado a las cocinas permite ahorrar una buena cantidad de dinero y dispone de unos sistemas que permiten apagarse en caso de no detectar ollas o sartenes, con lo cual, es de lo más seguro si tenemos niños en casa.