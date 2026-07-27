Qué quiere decir el proverbio chino: «Si voy con dos hombres, tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí»
«Si voy con dos hombres, cada uno de ellos será mi maestro. Tomaré las virtudes de uno y las imitaré, y los defectos del otro y los corregiré en mí». Aunque esta reflexión fue formulada hace siglos, continúa teniendo sentido en la sociedad actual. En un mundo donde las diferencias pueden provocar enfrentamientos, la propuesta de Confucio invita a escuchar, observar y aprender antes de juzgar.
Cada persona puede convertirse en una fuente de conocimiento si mantenemos una actitud abierta y receptiva, comprendiendo que nadie es perfecto y que todos tienen cualidades y aspectos por mejorar. La verdadera sabiduría está en aprender de ambos.
Esta reflexión de Confucio recoge una de las ideas más importantes de su pensamiento: la posibilidad de encontrar enseñanzas en cada persona que conocemos. El filósofo chino defendía que el aprendizaje no procede únicamente de quienes tienen conocimientos o experiencia, sino también de las personas comunes con las que compartimos nuestro día a día. Su mensaje invita a observar con atención a quienes nos rodean, valorar sus virtudes para intentar integrarlas en nuestra propia forma de actuar y analizar sus fallos para no repetir caminos equivocados.
La enseñanza destaca que cualquier relación humana puede convertirse en una fuente de aprendizaje. Alguien que demuestra paciencia puede mostrarnos la importancia de mantener la calma; una persona constante puede enseñarnos el valor de la perseverancia. Del mismo modo, observar comportamientos negativos, como la falta de respeto, la arrogancia o la irresponsabilidad, puede ayudarnos a identificar actitudes que debemos evitar y aspectos de nuestra personalidad que podemos mejorar.
Una de las claves de esta reflexión es la humildad. Muchas veces resulta sencillo centrarse en juzgar las decisiones o comportamientos de otras personas, pero Confucio propone cambiar esa mirada crítica por una actitud más reflexiva. En lugar de quedarnos únicamente con la opinión sobre los demás, debemos preguntarnos qué aprendizaje podemos extraer de cada experiencia y cómo puede ayudarnos a evolucionar.
Esta enseñanza nos recuerda que mejorar como individuos no depende sólo de nuestras propias vivencias, sino también de nuestra capacidad para aprender de quienes forman parte de nuestro entorno.
Los mejores proverbios chinos
- «Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la vida, educa a una persona»
- «No temas ser lento, teme solo detenerte»
- «El que ha desplazado la montaña es el que comenzó por quitar las pequeñas piedras»
- «Quien cede el paso ensancha el camino»
- «Excava el pozo antes de que tengas sed»
- «La gente se arregla todos los días el cabello. ¿Por qué no el corazón?»
- «Si me das pescado, comeré hoy; si me enseñas a pescar, comeré mañana»
- «El sabio no dice todo lo que sabe, y el necio no sabe lo que dice»
- «Cuando bebas agua, recuerda la fuente»
- «No prometas nada cuando te sientas eufórico»
- «El tiempo discurre como el río: no vuelve»
- «Quien pisa con suavidad va lejos»
- «Las grandes almas tienen voluntad; las débiles solo deseos»
- «No coloques el puchero en el fuego si el ciervo aún corre en el bosque»
- «Antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga»
- «Si no quieres que se sepa, no lo hagas»
- «La lengua resiste porque es blanda; los dientes se quiebran porque son duros»
- «El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo»
- «Más pobre que las ratas; no tener dónde caerse muerto»
- «Quien ha hecho un nudo tiene que deshacerlo»
- «El jade necesita ser tallado para convertirse en una gema»
- «Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu»
- «El que hace el bien de los demás hace el suyo»
«No hay mejor padrino que un buen vecino»
- «No ver lo importante por tener la vista obstruida por lo trivial»
- «Gato escaldado, del agua fría huye»
- «Las bendiciones nunca vienen en pares, y los infortunios nunca vienen solos»
- «La primera vez es una gracia, la segunda es una regla»
- «El hombre que no sabe sonreír no debe abrir la tienda»
- «Corrige tus errores si los has cometido y guárdate de ellos si no los has cometido»
- «El agua demasiado pura no tiene peces»
- «El amor no se mendiga, se merece»
- «Nunca mates una mosca sobre la cabeza de un tigre»
- «Vence al enemigo sin manchar la espada»
- «Es más fácil saber cómo se hace una cosa que hacerla»
- «De las nubes más negras cae un agua limpia y fecunda»
- «La pobreza hace ladrones y el amor poetas»
- «El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los cangrejos»
- «Todos los ríos van al mar, pero el mar no se desborda»
- «La sabiduría consiste en saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe»