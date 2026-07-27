La historia de Luca de 15 años: despierta del coma en la UCI cantando carnaval de Cádiz

Luca tiene sólo 15 años y una de sus grandes pasiones es el Carnaval de Cádiz. Tanto es así que, al despertar en la UCI después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, lo primero que hizo fue cantar carnaval. Un momento cargado de emoción que su familia guarda ahora como un recuerdo especialmente valioso, porque el adolescente ya no ha vuelto a hablar.

La historia de Luca ha conmocionado a su entorno y ha llevado a su familia a lanzar un llamamiento urgente para conseguir ayuda. El joven se enfrenta ahora a una recuperación complicada después de las graves circunstancias médicas que le llevaron hasta la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su despertar fue, en medio del drama, una inyección de esperanza. Luca comenzó a cantar pese a encontrarse todavía ingresado en la UCI. El carnaval, una de las señas de identidad de Cádiz y una de sus grandes aficiones, volvió a aparecer en uno de los momentos más delicados de su vida.

Pero aquella esperanza se ha visto acompañada de una dura realidad. Luca no ha recuperado el habla y su familia necesita recursos para poder afrontar el proceso que tiene por delante. La recuperación requiere tiempo, atención y tratamientos especializados, además de un importante esfuerzo por parte de sus allegados.

La situación ha obligado a la familia a pedir la colaboración de quienes puedan ayudarles. El objetivo es que Luca pueda disponer de todos los medios necesarios para avanzar en su recuperación y tratar de recuperar las capacidades que tenía antes de que su vida diese un giro radical.

El caso de este adolescente gaditano refleja además la realidad a la que se enfrentan muchas familias cuando una enfermedad o una emergencia médica cambia de un día para otro la vida de un menor. A la preocupación por su evolución se suma la necesidad de encontrar los tratamientos y profesionales adecuados para afrontar las secuelas.

En el caso de Luca, el recuerdo de aquel despertar cantando carnaval se ha convertido en un símbolo de esperanza. Con sólo 15 años, el joven sigue luchando por recuperar su vida y volver a hacer algo que hasta hace poco parecía tan sencillo como hablar. Ahora su familia pide ayuda urgente. Necesitan que Luca pueda continuar avanzando y que aquella voz que llenó de carnaval una habitación de la UCI pueda volver a escucharse.

La chirigota de Écija recoge el testigo

OKDIARIO se ha puesto en contacto con la chirigota de Écija (Sevilla), cuya letra pertenece al final del popurrí que llevó esta agrupación al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz el año pasado bajo el nombre de ‘Nos hemos venío arriba’. «Es un orgullo y una sensación indescriptible», señalan desde el propio grupo.

Desde la agrupación se sienten «orgullosos de que una persona en esas circunstancias» se acuerde del final de su popurrí «porque significa que le ha marcado». También se han puesto a su plena disposición para «echar una mano» en lo que puedan, puesto que esto les ha marcado bajo el sentimiento más puro de «emoción y agradecimiento».