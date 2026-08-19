Grandeza máxima del Atlético de Madrid: pone el himno de España en el Metropolitano como homenaje por el Mundial

Impresionante homenaje del Atlético de Madrid a España por el Mundial conseguido hace un mes en Nueva York. El conjunto rojiblanco organizó un emocionante acto de orgullo español, con reconocimiento a sus cuatro jugadores campeones del mundo (Baena, Grimaldo, Llorente y Pubill), pero especialmente al sonar por megafonía el himno de España antes del primer duelo de Liga ante el Málaga.

En un Metropolitano lleno y festivo, el Atlético de Madrid organizó un maravilloso homenaje a los campeones del mundo, tanto a sus jugadores como a Luis de la Fuente, que estuvo en el palco del estadio rojiblanco, al lado de Enrique Cerezo. El seleccionador nacional se llevó una impresionante ovación por parte de los aficionados del Atlético cuando fue mencionado por megafonía y enfocado por la televisión.

Con una gran bandera de España sobre el césped, si hubo un momento precioso, fue cuando sonó el himno de nuestro país antes de este encuentro entre el Atlético de Madrid y el Málaga. La entidad rojiblanca honró en general a nuestro país, a España, con el himno, que sonó con fuerza ante una hinchada rojiblanca que lo tarareó con orgullo. Pocas veces se ve que en un partido de liga se ponga el himno de España. El Atlético lo hizo con grandeza.

Tras ello, se hizo un homenaje a los cuatro campeones del mundo que son del Atlético de Madrid: Baena, Grimaldo, Llorente y Pubill, que saltaron al centro del césped pasando por un pasillo organizado por las plantillas y el cuerpo técnico de los dos equipos. David Villa, campeón del mundo en 2010 y que también jugó en el Atlético, fue el encargado de llevar el trofeo del Mundial al Metropolitano.