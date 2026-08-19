El Atlético honra a lo grande a los campeones del Mundial: bandera de España gigante, pasillo y Luis de la Fuente presente

El pasado 19 de julio ya es siempre. Johannesburgo conoció a su hermano, Nueva Jersey e Iniesta traspasó su corona a Ferran Torres. Segunda estrella para España, que entró en la eternidad. Un mes después, siguen los ecos de aquello. El Atlético inauguraba su temporada contra el Málaga cuando la megafonía cambió el Thunderstruck de AC/DC por los acordes del himno de España y un rótulo sempiterno en el marcador. «Campeones del Mundo 2026».

Eterno. «España tiene dos estrellas, nosotros tenemos cuatro. Enhorabuena, campeones», rezaba el fondo sur del Metropolitano. Por aquello de Grimaldo, Llorente, Pubill y Baena. Sus campeones, que desfilaron por el pasillo formado por el resto de futbolistas de Málaga y Atlético hasta llegar a la Copa del Mundo, expuesta en el centro del campo por David Villa, campeón del mundo de la primera generación.

Todo desarrollado bajo la mirada del artífice, Luis de la Fuente, que presidía el palco junto a Enrique Cerezo. Hubo tiempo para acordarse de quien germinó la semilla con la Eurocopa de 2008, Luis Aragonés. «Hacemos fiesta si les ganamos y como somos mejores, además les vamos a ganar». De ahí que el Metropolitano se pegara la fiesta mundial. «Luis Aragonés, Luis Aragonés», entonó la grada del Metropolitano. Homenaje a la altura de la gesta conseguida.