La relación entre Indra e Hyperion, el fondo de inversión impulsado por el ex presidente del PP Pablo Casado y centrado especialmente en Defensa, dibuja un llamativo círculo empresarial en plena explosión del gasto militar español. La compañía participada por el Estado invierte dinero en Hyperion; el fondo compra participaciones en pequeñas empresas estratégicas del sector y algunas de esas compañías terminan entrando en el radar industrial de la propia Indra, lo que dispara su valor y eleva las ganancias de Hyperion y, por lo tanto, también las de sus accionistas, como la propia Indra.

El circuito resulta especialmente relevante porque Indra se ha convertido en uno de los grandes receptores de los miles de millones movilizados por el Gobierno para modernizar las Fuerzas Armadas y desarrollar la industria española de Defensa, a través de los Programas Especiales de Modernización. La compañía tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla aproximadamente el 28% de su capital.

Pero Indra es, al mismo tiempo, uno de los inversores de Hyperion. La compañía entró en el vehículo promovido por Casado junto a otros inversores privados y Fond-ICO, dependiente del Instituto de Crédito Oficial. Indra ha comprometido alrededor de 10 millones de euros en el fondo.

Se produce así una situación poco habitual: una compañía participada por el Estado y alimentada por los grandes programas públicos de Defensa financia un fondo privado especializado precisamente en comprar compañías del sector que posteriormente pueden convertirse en socios, proveedores o incluso objetivos de adquisición de la propia Indra.

Eso sí, no consta que esta relación suponga ninguna irregularidad ni que las inversiones o decisiones de compra de Indra hayan estado condicionadas por Hyperion. Tampoco existe, con la información pública disponible, evidencia que permita atribuir un delito de tráfico de influencias a los responsables del fondo, aunque a algunos inversores la relación les resulta, cuanto menos, llamativa.

Pero la estructura plantea importantes interrogantes sobre los potenciales conflictos de interés y los mecanismos existentes para evitarlos.

De inversor del fondo a posible comprador

Uno de los casos más evidentes es Pangea Propulsion, compañía española especializada en sistemas de propulsión espacial. Hyperion lideró una ronda de financiación de 23 millones de euros en Pangea en 2025, convirtiéndose en uno de los principales inversores de una tecnológica especialmente atractiva en el nuevo escenario de rearme europeo.

La compañía no tardó en acercarse al perímetro industrial de Indra.

En mayo de 2026, Indra seleccionó a Pangea como proveedor preferente de sistemas de propulsión química para sus proyectos espaciales y de doble uso. El acuerdo permite a Indra incorporar tecnología de Pangea a los proyectos desarrollados dentro de su estrategia espacial.

No existe constancia pública de que Indra esté negociando actualmente la adquisición de Pangea, pero la relación ya ha hecho subir la valoración de esta última. Además, la compañía encaja en las capacidades tecnológicas que el grupo está intentando incorporar para construir alrededor de Indra Space un gran actor espacial español.

La paradoja aparece entonces con claridad: Indra es inversor del fondo propietario de una participación en Pangea y simultáneamente puede contribuir, mediante sus contratos y acuerdos industriales, a aumentar el tamaño, los ingresos y, en consecuencia, la valoración de una compañía participada por ese mismo fondo.

Una eventual venta posterior permitiría a Hyperion materializar la correspondiente plusvalía. Y parte de ese beneficio regresaría indirectamente a sus propios inversores, entre los que se encuentra la propia Indra.

Hyperion compra donde Indra quiere crecer

Pangea no es el único ejemplo. Hyperion también ha entrado en Orbital Critical Systems, especializada en sistemas electrónicos y software crítico para aeronáutica, espacio y Defensa. Se trata nuevamente de capacidades que coinciden con algunas de las áreas estratégicas sobre las que Indra está construyendo su expansión.

La estrategia del fondo resulta perfectamente coherente desde el punto de vista financiero: comprar compañías pequeñas y medianas con tecnologías estratégicas antes de que el aumento del gasto militar y la concentración de la industria disparen sus valoraciones.

Precisamente ahí reside el potencial extraordinario de Hyperion.

Europa está embarcada en el mayor ciclo de inversión militar de las últimas décadas y España ha comprometido decenas de miles de millones para reforzar sus capacidades de Defensa.

Los grandes contratistas necesitan absorber tecnología, fábricas, propiedad intelectual y equipos especializados rápidamente. Hyperion se ha dedicado precisamente a comprar participaciones en algunas de esas compañías antes de que termine de producirse la concentración.

El círculo se cierra en Sateliot

La fotografía resulta todavía más llamativa en Sateliot, especializada en comunicaciones satelitales IoT. Hyperion invirtió 10 millones de euros en la compañía y alcanzó una participación relevante. Pero en Sateliot no sólo está el fondo de Casado. También está Indra. Y también está directamente el Estado.

El sector público se convirtió en el principal accionista de Sateliot mediante SETT y Sepides, mientras Indra posee asimismo una participación en la compañía.

Hyperion, Indra y capital público terminan así compartiendo accionariado en una empresa tecnológica estratégica.

El escenario adquiere mayor importancia después de que Indra comprase Hispasat convirtiendo el espacio en uno de los grandes pilares de su crecimiento. Sateliot opera precisamente en un segmento que puede complementar esa estrategia.

¿Qué ocurre si Indra termina comprando?

La cuestión fundamental no es si Hyperion está realizando buenas inversiones. Evidentemente, esa es precisamente la obligación de cualquier gestor de capital riesgo.

La pregunta es cómo se gestionaría una eventual operación entre Indra y una empresa participada por Hyperion cuando Indra es simultáneamente inversor del propio fondo.

El dinero público aparece en varios puntos

A todo ello se suma una característica particularmente sensible: el Estado aparece en diferentes escalones del circuito.

SEPI es el primer accionista de Indra. Fond-ICO invirtió en Hyperion. El Estado comparte inversiones con Hyperion en compañías como Sateliot. Y los grandes programas financiados por los ministerios de Defensa e Industria están impulsando el crecimiento de Indra y de numerosas compañías de su cadena de suministro.

No es ilegal, pero sí configura un ecosistema extraordinariamente cerrado en el que dinero público, una compañía controlada por el Estado y un fondo privado especializado en Defensa pueden coincidir sucesivamente como financiadores, accionistas, clientes y potenciales compradores de las mismas empresas.