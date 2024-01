Pablo Casado lanzará el fondo de capital riesgo Hyperion Fund FCR tras su aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este lunes. El fondo invertirá en los ámbitos aeroespacial, de ciberseguridad e inteligencia artificial y de defensa de doble uso, excluyendo armas y equipamiento letal en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento relativo a la divulgación de información sobre financiación sostenible.

El propósito de este fondo es recaudar 150 millones de euros para invertir en compañías de tecnologías emergentes en Europa, con un enfoque particular en pequeñas y medianas empresas españolas. La intención es respaldar su desarrollo, competitividad e internacionalización. Singular Asset Management, afiliada a Singular Bank, está a cargo de la gestión de este fondo.

El nuevo fondo de Pablo Casado

«El fondo se propone realizar el ochenta por ciento (80%) de sus inversiones en compañías midcaps en fase de expansión y crecimiento, con modelos de negocio atractivos y que tengan expectativas robustas de desarrollo. El 20% restante de las inversiones podrán destinarse a pymes en fase early stage y capital desarrollo», explica la CNMV.

Los cuatro integrantes del equipo inversor del fondo son especialistas en seguridad y defensa industrial, tales como Joaquín Ortiz Escobar y José Antonio Bartrina Giménez, en geoestrategia y relaciones internacionales, como Pablo Casado Blanco, y en finanzas e inversión, como Ricardo Gómez-Acebo Botín. Daniel Lorrain también forma parte del equipo como principal.

Según ha adelantado El Confidencial, el fondo cuenta con un consejo asesor internacional integrado por destacadas personalidades, entre ellas el ex secretario general de la OTAN y ex premier de Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen; la embajadora y ex subsecretaria de Estado para asuntos globales de Estados Unidos, Paula Dobriansky; y la ex ministra de Defensa, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores de Francia Michèle Alliot-Marie.

De hecho, la CNMV establece que «el fondo invertirá, principalmente, en empresas que, en el momento de acometer la primera inversión en las mismas tengan su domicilio social en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Excepcionalmente el fondo podrá invertir en compañías cuyo domicilio social se encuentre en un país miembro de la OTAN».

También forman parte de este consejo el director de sistemas de información de Saab, Robert Murray; el asesor senior de Rothschild, Richard Hurowitz; así como los inversores en unicornios Martin Varsavsky y Nicole Junkermann.

El inversionista principal es el family office Nortia, que también ostenta participaciones en Sacyr, Merlin y Arcano. Además, Nortia es accionista de las gestoras de fondos Q-energy, McWin, Serena y Seaya, donde también desempeña el papel de inversor de referencia, junto con Iberdrola, en el fondo Andrómeda. El auditor del fondo será Deloitte, según la CNMV.