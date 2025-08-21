La AEMET activa las alertas por la llegada de una DANA y avisa: a partir del viernes…

La llegada de una DANA es ya una realidad que puede afectar de lleno a España, la AEMET lanza un aviso que golpeará de lleno este fin de semana. Por mucho que queramos empezar a prepararnos para lo peor, tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas. Es importante estar muy pendientes de una situación en las que las lluvias empiezan a cobrar protagonismo.

Es la época del año en la que deberemos empezar a pensar en un cambio destacado que puede convertirse en algo de lo más especial contra lo que podemos luchar de una forma o de otra. Habrá llegado ese día en el que tendremos que afrontar un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Tal y como hemos visto en el pasado, estar pendientes de las alertas que genera la AEMET es esencial, sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos acompañe en estos días. La recta final del verano nos guarda más de una sorpresa inesperada.

A partir del viernes será mejor que nos preparemos

Nos prepararemos para lo peor en un verano en el que hemos visto de todo, desde un aumento de las temperaturas que ha batido todos los récords. Hasta un cambio de tendencia en el que todo puede ser posible. Con ciertas novedades en los que todo puede llegar.

Los expertos de la AEMET no dudan en anotar cada uno de estos cambios que parece que estarán muy pendientes de determinadas situaciones. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en una serie de cambios en los que todo puede ser posible.

Después de la ola de calor, el mayor problema al que nos enfrentamos son unas lluvias intensas que pueden llegar a ser las que nos afecten de lleno en estas próximas horas. Para todos aquellos que tienen días de vacaciones o simplemente deseen aprovechar el verano, será mejor que nos preparemos para lo peor.

Este fin de semana llega lo peor que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De una situación poco común que acabará siendo lo que nos acompañará en estos días. Habremos llegado a un punto en el que tendremos que apostar por una previsión del tiempo que pone los pelos de punta.

La llegada de una DANA activa todas las alertas de la AEMET

La AEMET activa todas las alertas ante lo que está a punto de llegar. Son tiempos de cambios en los que todo es posible. Estamos ante una serie de cambios en los que todo puede acabar pasando, los expertos no dudan en lanzar una importante advertencia a través de esta previsión.

Tal y como vemos en la web de la AEMET: «La dana que marcó el tiempo en fechas previas tenderá a alejarse por el Mediterráneo, propiciando con ello la estabilización de la mayor parte del país. No obstante, aún se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser fuertes en los litorales de Cataluña y especialmente en Mallorca durante la tarde. Asimismo se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del tercio norte peninsular, con probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio este, dejando chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Comunidad Valencia e interiores del sureste. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, exceptuando en las islas Canarias con intervalos de nubes bajas en los nortes y de nubes medias y altas por la tarde que podrían dejar algún chubasco disperso en cumbres. Probables bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sureste peninsular. Calima alta en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en la fachada mediterránea y este de Baleares, predominando los ascensos de ligeros a moderados en el resto. Pese a ello únicamente se superarán los 35 grados en las depresiones del suroeste, sin descartarse localmente en el Miño. Descenso de las mínimas en el entorno cantábrico y alto Ebro, con aumentos en el centro oeste peninsular y en general pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y en las depresiones de la vertiente atlántica sur. Soplarán moderados los vientos del nordeste en los litorales del noroeste peninsular y en Canarias, el cierzo en el Ebro y la tramontana en Menorca y Ampurdán, donde son probables los intervalos de fuerte. Vientos flojos en el resto, predominando la componente norte en la mitad norte peninsular, la oeste en el suroeste y la este en el resto». Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes en Mallorca, sin descartarse en litorales de Cataluña».