OKDIARIO caza uno de los ferris que usa el Gobierno para trasladar ilegales a la Península desde Baleares

El Gobierno de Pedro Sánchez también está usando ferris privados comerciales para trasladar a inmigrantes ilegales desde Baleares a la Península, como revelan las imágenes que publica OKDIARIO en exclusiva. Se trata del mismo modus operandi que destapó este periódico en octubre de 2023 respecto a los vuelos semiclandestinos que empezó a organizar el Ejecutivo, con la colaboración de distintas ONG, para repartir por la Península inmigrantes irregulares procedentes de Canarias. Unos traslados que todavía continúan en la actualidad.

OKDIARIO desvela en este caso imágenes del interior de un ferry -de la compañía Balearia- que trasportó a varias decenas de inmigrantes irregulares el pasado sábado entre Palma de Mallorca y Valencia. La embarcación salió del puerto de la capital balear a las 10.15 con hora de llegada al de Valencia a las 18.00 horas. Allí, como prueban también las fotografías que publica este periódico, fueron atendidos por personal de la ONG Accem, una de las entidades sociales a las que el Ejecutivo encarga esta atención a inmigrantes irregulares y la misma que acogió la semana pasada en Gijón a los primeros menas del millar que aguarda en Canarias para su reparto por la Península.

En el interior del transbordador, los inmigrantes irregulares estuvieron en la cafetería sin presencia policial. Algunos llevaban mascarillas y buena parte de ellos vestía una capucha para cubrirse la cabeza. Además, portaban un documento oficial y una bolsa con el logo de Cruz Roja Española.

Cuando llegaron a su destino, al Puerto de Valencia, allí esperaron a la llegada del autobús -también de una empresa privada- para su traslado a algún punto de la Península. De igual modo, al puerto de Denia (Alicante) también estarían llegando inmigrantes irregulares en estos ferris, según testigos presenciales.

Interior del ferry con los inmigrantes ilegales en la cafetería el pasado sábado. (Foto: OKDIARIO)

A este respecto, OKDIARIO ha podido saber de fuentes solventes que, en ningún momento, ni el Gobierno balear ni el valenciano -ambos del PP- fueron informados por el Ejecutivo de Sánchez de estos traslados. Por lo que no tienen constancia del destino final de estos inmigrantes irregulares. Asimismo, los populares han expresado su «indignación» por esta falta de información de las respectivas delegaciones del Gobierno central, que se encargan de coordinar estos desplazamientos.

La ruta argelina

Entretanto, el PP ha registrado en el Parlamento balear una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de Sánchez que reconozca la ruta migratoria argelina como una «vía consolidada» hacia las islas, que persiga a las mafias que trafican con personas y que dote de los efectivos y medios necesarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en dicha comunidad autónoma, recogió Ep.

Irregulares del ferry procedente de Palma, ya en Valencia y personal de Accem. (Foto: OKDIARIO)

El portavoz del PP balear en la Cámara regional, Sebastià Sagreras, subrayó el pasado lunes que «Baleares no puede seguir siendo la puerta trasera de la inmigración ilegal hacia Europa mientras Sánchez mira hacia otro lado y deja al archipiélago solo frente a las mafias».

Según apuntó Sagreras, en lo que va de 2025 han llegado más de 4.500 inmigrantes irregulares y «cada día que pasa aumenta el drama humanitario en las costas, a razón de una patera cada dos horas, y el negocio de quienes trafican con seres humanos».

Por su parte, Vox ha denunciado el aumento de la llegada de embarcaciones de inmigrantes ilegales a las costas de Baleares y Almería, por lo que ha pedido explicaciones al Ejecutivo a través de varias preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. La formación de Abascal ha advertido de que «más de 670 personas han accedido de manera ilegal a las costas baleares en una semana».

Junto a ello, Vox ha alertado de la «saturación operativa» que sufren las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por el incremento de llegadas y la carencia de recursos humanos y materiales en Baleares. «Se están detrayendo patrullas de seguridad ciudadana para atender estas actuaciones», han afirmado los de Abascal.

El Gobierno no informa

Como ocurre con los inmigrantes ilegales que siguen siendo trasladados desde Canarias a la Península en vuelos privados, fundamentalmente a Madrid a través de la compañía Air Europa, estos irregulares y solicitantes de asilo son recibidos por vlas ONG designadas por el Gobierno de Sánchez y conducidos en autobuses a otros puntos de la geografía española. Allí, son luego alojados en albergues, pisos turísticos, hoteles o balnearios, entre otras dependencias. También el Ejecutivo ha convertido instalaciones militares en centros de acogida.

Se da la circunstancia de que tanto el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska como el de Migraciones que dirige Elma Saiz han evitado informar a la opinión pública sobre del número concreto de irregulares que han llegado en estos vuelos semiclandestinos desde octubre de 2023. También se desconoce el coste de tales desplazamientos o la distribución por destinos.