Aviso a los jubilados de España por lo que van a cobrar en 2026: la pensión que te van a ingresar a partir de ahora

Durante las últimas semanas muchos jubilados han estado pendientes de una pregunta muy concreta: cuánto van a cobrar de pensión este 2026. El Gobierno cerró las cifras hace algunas semanas (justo antes de la Navidad) y, con ellas, una nueva subida que no afecta por igual a todas las pensiones. La revalorización llega en un momento en el que el sistema de pensiones en España continúa ajustándose y en el que cada euro cuenta para quienes dependen de esta prestación como único ingreso mensual. Por eso es importante repasar cuál es la subida para cada tipo de pensión y cómo quedan los importes.

Este año la situación en torno a las pensiones es muy distinta según el tipo que se esté cobrando. Se ha dicho que las pensiones se revalorizan ya a partir de este enero con una subida del 2,7%, pero lo cierto es que no es así del todo o de hecho, no es una cifra cerrada para todas las pensiones. De hecho, las no contributivas experimentan un salto mucho mayor, las mínimas vuelven a avanzar varios puntos y las contributivas se actualizan siguiendo la fórmula prevista. Y todo ello que vamos a repasar al detalle a continuación, ocurre mientras la edad legal de jubilación sigue acercándose, paso a paso, a los 67 años, por lo que añade más interés a una actualización que condiciona a millones de hogares. Ahora, con los nuevos importes ya definidos, los pensionistas pueden saber qué cantidad llegará a su cuenta a partir de enero. No es una subida uniforme, pero sí una que permite entender mejor hacia dónde se mueve el sistema y qué grupos verán un incremento más notable en 2026.

Cómo suben las pensiones en 2026: estos son los porcentajes

La actualización de las pensiones para este 2026 establece incrementos distintos para cada modalidad:

Pensiones contributivas y Clases Pasivas del Estado: s ubida del 2,7% a razón del dato del IPC acumulado el último año.

ubida del 2,7% a razón del dato del IPC acumulado el último año. Pensiones no contributivas : subida del 11,4%.

: subida del 11,4%. Pensiones mínimas: incremento superior al 7%, llegando al 11,4% en casos de cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares.

incremento superior al 7%, llegando al 11,4% en casos de cónyuge a cargo o viudedad con cargas familiares. Pensiones de vejez e invalidez del extinto SOVI : subida del 7,07%.

: subida del 7,07%. Además, la pensión máxima de jubilación para 2026 queda fijada en 47.034,40 euros anuales, repartidos en 14 pagas.

Pensiones no contributivas: así quedan en 2026

Las pensiones no contributivas, tanto de jubilación como de invalidez, experimentan una de las mayores subidas con un importe de 8.803,20 euros al año. Estas pensiones están dirigidas a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación contributiva y constituyen un apoyo esencial para los hogares más vulnerables.

Pensiones contributivas: cuantías actualizadas

Tras aplicar la subida del 2,7%, las cuantías mínimas para 2026 quedan así (con ingresos en 14 pagas):

Jubilación

Titular con 65 años y cónyuge a cargo: 17.592,40 euros.

Sin cónyuge: 13.106,80 euros.

Con cónyuge no a cargo: 12.441,80 euros.

Titular menor de 65 años: 17.592,40 / 12.262,60 / 11.590,60 euros según situación familiar.

17.592,40 / 12.262,60 / 11.590,60 euros según situación familiar. Titular con 65 años procedente de gran incapacidad: 26.385,80 / 19.660,20 / 18.662 euros.

Incapacidad permanente

Gran incapacidad: 26.385,80 / 19.660,20 / 18.662 euros.

Absoluta: 17.592,40 / 13.106,80 / 12.441,80 euros.

Entre 60 y 64 años: mismas cuantías.

Derivada de enfermedad común menor de 60 años: 9.662,80 / 9.662,80 / 9.580,20 euros.

Parcial por accidente de trabajo (titular con 65 años): 17.592,40 / 13.106,80 / 12.441,80 euros.

Viudedad

Viudedad con cargas familiares: 17.592,40 euros.

Viudedad con titular de 65 años o discapacidad igual o superior al 65%: 13.106,80 euros.

Entre 60 y 64 años: 12.262,60 euros.

Menores de 60 años: 9.931,60 euros.

Clases pasivas: así queda la actualización

Jubilación con 65 años:

Con cónyuge a cargo: 17.592,40 euros.

Sin cónyuge: 13.106,80 euros.

Con cónyuge no a cargo: 12.441,80 euros.

Pensión de viudedad: 13.106,80 euros.

Pensión familiar distinta de la viudedad: 12.776,40 euros/n beneficiario.

Otras pensiones y prestaciones

Orfandad

Beneficiario: 4.011 euros.

Menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%: 7.882 euros.

En orfandad absoluta: incremento de 9.931,60 euros/año repartidos según número de beneficiarios.

Prestación de orfandad

Un beneficiario: 11.603,20 euros.

Varios beneficiarios: 19.559,68 euros a repartir.

En favor de familiares

Por beneficiario: 4.011 euros.

Si no existe persona viuda ni huérfana:

Un beneficiario con 65 años: 9.683,80 euros.

Un beneficiario menor de 65 años: 9.126,60 euros.

Varios beneficiarios: mínimo de 5.920,60 euros/año por persona.

Edad de jubilación en 2026: casi 67 años

El próximo año supone otro paso en el calendario que retrasa la edad de jubilación. En 2026, la edad ordinaria se sitúa en 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses.

Quienes superen ese periodo de cotización podrán seguir jubilándose a los 65 años con el 100% de la pensión.

El salto definitivo a los 67 años llegará en 2027, cuando finalice la implantación total de la reforma aprobada hace más de una década.

Lo que significa todo esto para los jubilados

Con estas cifras, cada pensionista puede revisar qué le corresponde en 2026 y cómo se sitúa su prestación respecto al año anterior. Las subidas son desiguales, pero todas las modalidades experimentan algún tipo de incremento, con especial atención a las pensiones más bajas.

Para quienes se jubilen el próximo año, tener claras estas cantidades ayuda a planificar ingresos y a entender mejor cómo evoluciona el sistema en plena transición hacia una nueva etapa de cálculo y edad de retiro.