El BOE lo hace oficial: si naciste entre 1960 y 1970 esto es lo que va a pasar con tu pensión

Los trabajadores nacidos en 1961 podrán jubilarse durante este año 2026 siempre y cuando cumplan con los requisitos de cotización que exige la Seguridad Social. Este grupo de ciudadanos podrá disfrutar del 100% de la pensión y el aumento establecido del 2,7% siempre y cuando acrediten un número de días durante la vida laboral. Consulta en este artículo todas las novedades recogidas por el BOE en lo que tiene que ver con la pensión de jubilación.

En este 2026 llegan muchos cambios con las pensiones de jubilación que reciben 6,6 millones de personas en España. Durante los próximos meses se espera una llegada masiva de trabajadores al sistema de pensiones y el Fondo de Reserva de la Seguridad Social; tras batir un récord de gasto de 180.000 millones en 2025, ya se prepara para un desembolso histórico durante el próximo año que irá directo a los casi 10 millones de beneficiarios de una pensión contributiva que hay en España.

Los trabajadores que quieran acceder a la jubilación en este 2026 tendrán que cumplir una serie de requisitos, conforme dicta la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esta reforma, aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, vuelve a retrasar la edad de jubilación en 2026 hasta los 66 años y 10 meses para los que no puedan acreditar una cotización de 38 años y tres meses. A partir de 2027 se retrasará hasta los 67 años para los que no lleguen a los 38 años y seis meses de cotización.

Esta norma indica que las personas nacidas en 1961 podrán acceder a la jubilación durante este 2026 siempre y cuando cumplan con los requisitos. En caso contrario, tendrán que esperar hasta 2027 o 2028, en función de cuándo lleguen a los 66 años y 10 meses. Durante 2025 ya pudieron acceder a la jubilación los nacidos en 1960 y hasta 1970 irán accediendo a la retirada los ciudadanos que forman parte de la generación de baby boom que abarca a casi 14 millones de españoles. Estos serán los años en los que se podrán jubilar:

1960: 2025 y 2026 o 2027.

1961: 2026 y 2027 o 2028.

1962: 2027 y 2029.

1963: 2028 y 2030.

1964: 2029 y 2031.

1965: 2030 y 2032.

1966: 2031 y 2033.

1967: 2032 y 2034.

1968: 2033 y 2035.

1969: 2034 y 2036.

1970: 2035 y 2037.

El BOE confirma la subida de la pensión

El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre, ya publicado en el Boletín Oficial del Estado, confirmó la nueva subida de las pensiones del 2,7% de las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Esto afectará a los 6,6 millones de personas que son beneficiarias de una pensión de jubilación, cuya media ha sido de 1.512,7 euros mensuales durante 2025.

Según confirmó la Seguridad Social tras publicar la nómina de diciembre, el importe medio de la pensión de jubilación procedente del régimen general fue de 1.670,9 euros mensuales, mientras que para los autónomos es de 1.013,4 euros al mes. En lo que respecta a las nuevas altas de jubilación, la pensión media para los que accedan procedentes del régimen general asciende hasta los 1.700 euros.

Durante 2026 se espera que las cuantías sean superiores por el aumento del 2,7% en las pensiones, que hará que las pensiones medias de jubilación suban 572 euros al año, lo que supondrá una cantidad de entre 30 y 90 euros al mes dependiendo del beneficiario. La pensión máxima para las personas que accedan a la jubilación y cumplan con los requisitos estará fijada en 3.359,58 euros mensuales distribuidos en 14 pagas, que equivale a 47.034,12 euros anuales.