Cambios y novedades que no esperas en la edad de jubilación en 2026: los años que trabajarás para jubilarte

Este 2026 se vuelve a retrasar la edad de jubilación en España. Los trabajadores que durante este año cumplan 65 años tendrán que cumplir una serie de requisitos de cotización y, en caso contrario, tendrán que esperar hasta el próximo 2027 para acceder a la pensión contributiva de jubilación con el 100% de la pensión. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con la edad de jubilación.

En este 2026 llegan cambios con la jubilación, además del ya sabido del aumento del 2,7% de las pensiones contributivas. Desde el 1 de enero, los más de seis millones de jubilados que hay en España verán cómo su nómina mensual sube entre 30 y 90 euros al mes, dependiendo del pensionista. Este aumento será de alrededor de 500 euros al año para los ciudadanos que son beneficiarios de una pensión de jubilación. La máxima también subirá hasta 47.034,4 euros, que equivale a 3.359,6 euros repartidos en 14 pagas.

Así que se espera que en 2026 se vuelva a batir otro récord de gasto en pensión después de los 190.000 millones que se invirtieron en 2025 en las 10,43 millones de pensiones que recibieron 9,43 millones de personas. En lo que respecta a la de jubilación, que es la pensión reina del sistema, hasta noviembre del pasado año se jubilaron 342.665 personas con una pensión media de 1.700 euros. Todo esto tiene una explicación sencilla: la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom.

La edad de jubilación en 2026

Desde 2023 y hasta 2040, casi 14 millones de españoles están llamados a acceder a la jubilación en España. Esto supone casi un 25% del total de los casi 50 millones de españoles que hay en el territorio y esto supondrá un gran acuchón para la maltrecha hucha de las pensiones. Por ello, viendo el problema que llega, desde los últimos años se viene legislando para retrasar la edad de jubilación y tener al mayor número de españoles cotizando en la Seguridad Social.

Una de las principales medidas que supuso un cambio de paradigma para los trabajadores españoles fue la aprobación de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y tenía como principal lema retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años de forma progresiva. Todo con plazo de finalización en 2027.

Por ello, los requisitos para acceder a la jubilación con 65 años y el 100% de la pensión han cambiado en España en 2026. Desde el 1 de enero, para jubilarse en nuestro país a los 65, hay que cumplir con 35 años y tres meses de cotización, y los que no cumplan con este mínimo tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses. Esto se incrementará en 2027, ya que los que no lleguen a una cotización mínima de 38 años y seis meses tendrán que esperar hasta los 67 para jubilarse. Estos son los requisitos que hay que cumplir.

2026: 38 años y tres meses para jubilarse a los 65 años – 66 años y 10 meses.

2027: 38 años y seis meses para jubilarse a los 65 años – 67 años.

Esto ocurrirá siempre y cuando los trabajadores que accedan a la jubilación quieran retirarse con su pensión íntegra. En los últimos años, el Gobierno ha aprobado nuevos cambios que introducen penalizaciones en la jubilación adelantada y esto ha hecho que esta modalidad haya bajado un 13% desde la pandemia hasta quedarse en sólo el 26,9% de las nuevas jubilaciones.

En su objetivo de mantener al mayor número aportando en la Seguridad Social, en los últimos meses también se ha bonificado a los que se decanten por demorar el acceso a la jubilación. Por ello, ahora el 11% se jubila con demora, algo que es más del doble que en 2019, cuando sólo un 4,8% se acogía a esta opción. Por ello, la edad de jubilación media ha subido a los 65,3 años. Y lo peor está por llegar…