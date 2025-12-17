Adiós a la jubilación de siempre en España: un funcionario del INSS confirma el cambio que llega en 2026

El año 2026 también llega con cambios en lo que respecta al cálculo de la pensión de jubilación. Un funcionario de la Seguridad Social ha explicado en un vídeo publicado en las redes sociales las novedades que llegan a partir del 1 de enero que repercutirán de forma positiva en la cuantía mensual que recibirán las personas que accedan a la jubilación en los próximos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cambios que llegan con la jubilación en 2026.

El cambio más importante que llega con respecto a la jubilación en 2026 tiene que ver con otro retraso en la edad para acceder a la pensión. Conforme dicta la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, a partir de este 1 de enero se establecen nuevos requisitos para acceder a la jubilación ordinaria. En las próximas semanas, los que no puedan acreditar una cotización mínima de 38 años y tres meses tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la pensión íntegra.

Esta norma se seguirá aplicando hasta el próximo 2027, cuando los que no lleguen a una cotización de 38 años y tres meses tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse con el 100% de la pensión. Todo hace indicar que la edad de jubilación se irá demorando y Dinamarca ya ha tomado la delantera en Europa retrasando la edad hasta los 70 años para casos muy concretos.

Cambios con la jubilación en 2026

Alfonso Muñoz Cuenca ha analizado en un vídeo publicado en YouTube otros cambios que llegan con la jubilación en 2026 y que tienen que ver con el nuevo sistema dual para calcular la base reguladora y también con la forma de integrar las famosas lagunas de cotización. «En 2026 habrá cambios importantes en el cálculo de la pensión de jubilación», comienza diciendo en su día este funcionario de la Seguridad Social.

«Llega un nuevo sistema dual que cambiará la forma en la que la Seguridad Social calculará la cuantía de la pensión de jubilación», avanza. «A partir de 2026, la Seguridad Social hará un doble cálculo entre dos opciones: la primera fórmula es como hasta ahora, utilizando los últimos 25 años de cotización y haciendo una media. Este método beneficiará a los trabjadores con carreras estables», dice sobre el actual sistema de cálculo.

«El otro modelo es hacer una media de los últimos 29 años, excluyendo las 24 mensualidades peores. Calculando la base reguladora en función de los 27 años mejores dentro de los últimos 29 años de cotización. Este método puede beneficiar a los trabajadores con carreras más inestables», afirma y deja claro que «la Seguridad Social calculará de oficio ambas bases reguladoras y eligirá la de mayor cuantía».

«Este nuevo sistema dual no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas, ya que se resolverá la pensión con la forma actual o bien con el nuevo sistema en el caso de que sea más beneficioso. Este nuevo sistema se aplicará de forma gradual hasta 2037», informa. De primeras, para 2026, se podrán sumar los 302 meses de mayor importe dentro de un rango de 304 meses.

Otro de los cambios que llega en 2026 tiene que ver con la forma en la que se integrarán las lagunas de cotización, que son los vacíos en la vida laboral de los trabajadores. «En aquellos meses en los que no hemos tenido cotización, se nos integrará de la siguiente manera: las primeras 48 con el 100% de la base mínima de cotización y el resto con el 50% de la base mínima de cotización. Esto se seguirá haciendo a modo general».

«Sin embargo, para 2026, y aquí está la novedad, estos porcentajes y periodos variarán para las mujeres y padres con hijos que se jubilen hasta 2026, que hayan visto interrumpida su vida laboral por el nacimiento de un hijo», dice. Los cambios serán los siguientes:

Las 60 primeras con el 100% de la base de cotización.

Las 24 siguientes con el 80% de la base de cotización.

Resto 50% de la base mínima de cotización.

«Ambos cambios pueden tener efectos positivos en la pensión de jubilación de todos los trabajadores que se jubilen a partir de 2026», finaliza este funcionario de la Seguridad Social sobre los cambios que llegan con la jubilación en 2026.