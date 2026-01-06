Iberdrola roza los 125.000 millones de capitalización en su 125 aniversario

Iberdrola ha rozado el hito de los 125.000 millones de valor en Bolsa en el inicio de 2026, el año en que se cumple el 125 aniversario del nacimiento en Bilbao de la compañía Hidroeléctrica Ibérica, germen de la empresa que dio lugar a la creación de Iberdrola en 1992.

La compañía, que está en máximos históricos, se revalorizó cerca de un 40% en 2025, con lo que cerró su cuarto año consecutivo al alza tras la pandemia de 2020. De hecho, Iberdrola es ahora la primera utility de Europa por capitalización y la segunda más grande del mundo.

Hidroeléctrica Ibérica se fundó en Bilbao el 19 de julio de 1901 por el ingeniero Juan de Urrutia y con capital del Banco de Vizcaya. Después llegó su fusión con Saltos del Duero en 1944 y posterior unión con Hidroeléctrica Española en 1992 para formar Iberdrola.

Para seguir creciendo, su Plan Estratégico para 2025-2028 prevé 58.000 millones de euros en inversiones, con un 65% destinado a redes fundamentalmente en el Reino Unido y los Estados Unidos.

Este plan prevé un crecimiento del 40% en la base de activos regulados de redes eléctricas hasta alcanzar los 70.000 millones en 2028, consolidando a Iberdrola como un líder en infraestructuras críticas. Además, prevé que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) supere los 20.000 millones en 2028.

Durante el año 2025, Iberdrola reforzó su posición global con movimientos estratégicos de gran calado. Así, cerró la compra de Electricity North West (ENW) en Reino Unido e incrementó su participación en Neoenergía en Brasil, fortaleciendo su negocio de redes reguladas.