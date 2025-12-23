El 80% del parque eólico marino de Iberdrola en EEUU no estará afectado por el veto de Trump al estar ya construido

La compañía española Iberdrola ha aclarado en relación al parque eólico marino al que se refiere la orden conocida hoy en EEUU contra diversos proyectos energéticos que el 80% de su proyecto frente a las costas de Massachusetts no se verá afectado. Este parque consta de 62 de aerogeneradores de los que 44 ya están en funcionamiento y produciendo energía (y otros 6 ya construidos), por lo que estos ya construidos no se verán afectados.

El Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump ha emitido una orden para detener las obras en cinco concesiones de parques eólicos marinos (offshore) por «riesgos para la seguridad nacional», entre los que se encuentra el proyecto Vineyard Wind 1 de la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, y de la firma danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

En un comunicado, el Departamento del Interior estadounidense anunció la suspensión, con efecto inmediato, de los contratos de arrendamiento de todos los proyectos eólicos marinos a gran escala en construcción en Estados Unidos debido a los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente completados.

«El principal deber del gobierno de Estados Unidos es proteger al pueblo estadounidense», señaló el secretario del Interior, Doug Burgum, que añadió que la medida «aborda los riesgos emergentes para la seguridad nacional, incluyendo la rápida evolución de las tecnologías adversarias relevantes y las vulnerabilidades creadas por los proyectos eólicos marinos a gran escala cercanos a los centros de población de la costa Este». «La administración Trump siempre priorizará la seguridad del pueblo estadounidense», añadió.

La Administración estadounidense subrayó que este parón dará «tiempo para trabajar con los arrendatarios y los socios estatales para evaluar la posibilidad de mitigar los riesgos de seguridad nacional que plantean estos proyectos».

En concreto, junto a Vineyard Wind 1, los parques en construcción afectados por la decisión incluyen a Revolution Wind, de 704 megavatios (MW) de Orsted; Sunrise Wind, de 924 MW; Coastal Virginia Offshore Wind, de 2.600 MW; y Empire Wind 1, de 810 MW y de Equinor.

El proyecto de Iberdrola

Vineyard Wind 1 es la primera y gran instalación eólica ‘offshore’ de Iberdrola en Estados Unidos. El proyecto está ubicado frente a las costas del estado de Massachusetts y cuenta con una capacidad instalada de 806 MW generando energía suficiente para cubrir la demanda de más de 400.000 hogares y empresas de toda la mancomunidad.

El proyecto está participado en un 50% por el Grupo Iberdrola -a través de Avangrid Power, filial de Avangrid- y CIP y su inversión asciende a unos 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros) garantizados mediante contratos con las tres principales empresas eléctricas del estado.