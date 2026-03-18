Lamine Yamal iguala un récord de Mbappé en la Champions tras su gol al Newcastle de penalti

Lamine Yamal igualó en la noche de este martes un récord de Kylian Mbappé en la Champions League con su gol de penalti ante el Newcastle en el Camp Nou que puso al Barcelona por delante en el marcador en el último minuto de la primera parte antes de endosarle una paliza histórica.

Lamine Yamal ha igualado un récord que hasta ahora tenía Mbappé en su poder. Las dos estrellas de Barcelona y Real Madrid suman diez goles en la Champions League antes de cumplir los 19 años. El tema aquí es que la perla culé, ya clasificada para cuartos de final, puede seguir aumentando esa cifra.

Antes de cumplir los 19 años, Mbappé marcó diez goles en la Champions League. Y hasta ahora nadie se había acercado a estos registros, que para nada son sencillos. Hasta que Lamine Yamal le ha mirado a la cara con una edad muy precoz. El récord de máximo goleador en Europa antes de los 18 años lo tiene el de Rocafonda. Y ahora quiere también el de antes de cumplir los 19.

Lamine Yamal sumó su décimo gol en la Champions League para igualar a Mbappé con un tanto de penalti ante el Newcastle en el descuento de la primera mitad. Fue el 3-2 que precedió a la goleada final por 7-2 en la segunda parte en el Camp Nou.

Un Lamine Yamal de récord

Y eso que la primera mitad de Lamine Yamal no fue nada positiva antes de ese gol. Falló cerca de su área con una pérdida tonta justo antes del empate a dos del Newcastle y un par de minutos antes de su gol de penalti, falló una ocasión imperdonable con un remate a portería vacía desde el área pequeña a las nubes.

Lamine Yamal es uno de los líderes de este Barcelona que ya está en cuartos de final de la Champions League. Tendrá la perla culé, como mínimo, dos partidos más para intentar superar a Mbappé en este récord, ya que no cumple los 19 años hasta el mes de julio, cuando esté jugando el Mundial con la selección española.