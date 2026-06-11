Pedro Porro: «Si debuto en un Mundial pensaré en mi abuelo, mis hijos y mi mujer»

Pedro Porro atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Baylor School, campo base de la selección española en Chattanooga. El lateral derecho del Tottenham afronta su primer torneo grande con la selección española. El extremeño analizó cómo está siendo la primera semana del combinado nacional en Estados Unidos.

El lateral comenzó analizando cómo se ve en esta selección española: «Me veo muy bien. Tengo un compañero muy bueno como Marcos Llorente. Sabemos los dos que cualquiera que juegue va a dar lo máximo por el país».

«Me hace muy feliz porque ellos me han inculcado los valores de la familia y se lo merecen todo. Fueron momentos muy duros porque me fui muy joven de casa. Qué mejor que darle esta alegría a ellos», comentó sobre su familia.

También analizó lo que significa jugar un Mundial: «Desde pequeño sueñas con jugar esta competición con tu país. Es muy importante y estoy muy ilusionado. Sabemos que tenemos que darles una alegría».

«Pensaré en mi abuelo, mis hijos y mi mujer. Si me toca debutar, estaré pensando en ellos, que fueron los que estuvieron conmigo cuando no era nada», comentó el defensa del Tottenham. Sobre Lamine y Nico, comentó lo siguiente: «Están recuperándose al cien por cien. Es una lesión complicada. Están felices y con el grupo. Eso es lo más importante».

También habló de la crítica exterior: «Cada uno tiene su opinión y no soy nadie para entrar ahí. Por un comentario negativo no me voy a enfocar en eso. Me hacen más fuerte. Hay gente que me quiere más que el que puso ese comentario. Me quedo con eso».

«Se gestiona después del Mundial. Estoy centrado en mi equipo, que es la selección española. Si viene mi agente, no le cojo el teléfono o le digo que hablamos después del torneo», comentó sobre las posibles ofertas.

«El gol de Iniesta. Fue espectacular para unir al país», comentó sobre su recuerdo del Mundial. «Tuvimos un tramo final de temporada muy duro, pero salió todo muy bien. Fue complicada, como la anterior, a pesar de ganar la Europa League. Hemos tenido muchas lesiones, pero el fútbol es complicado y te mete en situaciones de esas», comentó. «Cuando te ponen como favorito es porque se están haciendo las cosas muy bien. Se llevan 30 partidos sin perder. Eso es importante», finalizó.