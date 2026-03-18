Al Barcelona le sale cara la goleada al Newcastle: Joan García se va lesionado

Se las prometían felices los aficionados del Barcelona, que celebraban el goteo de goles ante el Newcastle cuando Joan García reportó las malas noticias. Blocó en dos tiempos un disparo de media distancia y su rostro reflejó las malas sensaciones cuando se levantó. Se llevó la mano al gemelo y quedó tendido en el terreno de juego mientras sus compañeros reclamaban las asistencias médicas. Flick enseguida movió el banquillo y Szczesny le sustituyó.

A falta de que se someta a pruebas médicas que dictaminen el alcance de la lesión, Joan García se perderá el parón de selecciones. Incógnita despejada para Luis de la Fuente, que debía decidir entre el mencionado Joan y Remiro para llevarse a la ventana con España. Se aplaza el debut de Joan García con la absoluta y pierde terreno en la carrera por el Mundial 2026 que inicia el próximo mes de junio.

Con lo cual, se mantendrán los porteros de siempre en la convocatoria del próximo viernes. Unai Simón, Álex Remiro y David Raya serán los arqueros de Luis de la Fuente. En clave Barcelona, la baja de Joan García conduce a la titularidad de Wojciech Szczesny, que ya ha aparecido con frecuencia en las últimas temporadas. Habrá que esperar al parte médico del club para conocer el alcance de la lesión y los partidos que se perderá, pero se prevé que sea baja para el próximo partido liguero ante el Rayo.

El parón de selecciones le ayudaría ayudarle a llegar a la ronda de cuartos de final de la Champions, que se jugará a partir del 7 de abril.