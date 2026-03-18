Elanga puso contra las cuerdas al Barcelona antes de volar en la segunda parte

Anthony Elanga puso contra las cuerdas al Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El futbolista del Newcastle empató en dos ocasiones el encuentro en la primera mitad, con dos goles idénticos, asistido primero por Hall y, después, por Barnes para que el sueco firmara un doblete. Contrarrestaba así los tantos de Raphinha y Bernal con los que el Barça se adelantó en el marcador y mantenían la igualdad ya no sólo en el partido, sino en la eliminatoria.

El primero de los goles llegó en el minuto 15. Se había adelantado el Barça por medio de Raphinha a los seis minutos de partido, pero los ingleses no se dieron por vencidos y lograron marcar gracias a Elanga. En una rápida transición, Hall pone un centro raso a la espalda de la defensa al que llegó prácticamente solo Elanga. El sueco la pegó, aunque de manera forzada, consiguiendo batir a Joan García.

⚫️⚪️ Picotazo de las urracas. Del fallo de Lamine Yamal, al doblete de Elanga.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/i5HWxniyF0 — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 18, 2026

Después llegaría el gol de Marc Bernal. Le duró poco la alegría al Newcastle, aunque lograría recomponerse antes de la media hora de juego. En el 28′, aparecía Barnes de nuevo por la izquierda. Todo, tras una pérdida en el centro del campo de Lamine Yamal. El extremo del conjunto inglés la puso rasa al corazón del área, apareció Hall pero no acertó a rematar, pero fue suficiente para despistar a Joan García. El centro se fue largo y en el segundo palo apareció Elanga para embocar a gol.