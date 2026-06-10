Oficial: Aragón renueva un año más y seguirá en el Mundial de MotoGP en 2027

El circuito de MotorLand Aragón albergará el Gran Premio de Aragón de MotoGP en 2027 después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y Dorna Sports, anunciado este miércoles en Zaragoza, que garantiza la continuidad de la cita aragonesa una temporada más dentro del calendario del Mundial.

Además, el circuito de Alcañiz mantendrá su vinculación con el campeonato entre 2028 y 2031 como trazado de reserva oficial, una condición que le permitirá seguir formando parte de la estructura de MotoGP durante los siguientes cuatro años.

El consejero delegado de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, destacó que MotorLand ha sido un socio estratégico para MotoGP durante casi dos décadas y subrayó la importancia del circuito en la presencia del campeonato en España. «Estamos muy satisfechos de seguir trabajando juntos y de que Aragón continúe formando parte de la familia MotoGP en los próximos años», señaló.

Según los datos facilitados durante la presentación, la celebración anual del Gran Premio genera cerca de 50 millones de euros de impacto económico directo e indirecto en la comunidad autónoma, de los que aproximadamente la mitad están vinculados directamente a la prueba mundialista. Además, cada edición reúne a más de 110.000 aficionados y supone un importante impulso para la hostelería, el comercio y el turismo de la región.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, celebró la renovación y aseguró que «las motos volverán a rugir en el circuito de Alcañiz en 2027», al tiempo que destacó que MotorLand seguirá ligado al campeonato como circuito de reserva hasta 2031.